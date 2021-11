(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 USB NOTIZIE

UNIONE SINDACALE DI BASE – FUNZIONI LOCALI LIGURIA

Tuteliamo il lavoro che cambia.

Venerdi 5 novembre 2021 ore 18 in Piazza delle Erbe ci presentiamo.

Lavoro sfruttato e sottopagato?

Sei stanco di lavorare a queste condizioni?

Tutti i lunedi dalle 15 allle 18 in via Cantore 29/2 sportello info SLANG-USB

Nasce a Genova la sezione di Slang della Federazione del Sociale di USB. Uno strumento in più per i lavoratori atipici, precari, a nero.

USB Liguria

