lun 29 novembre 2021 Siti orfani, Caparvi (Lega): "Dalla Regione Umbria corretta

comunicazione al MITE”

“Invitiamo la senatrice del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli, a

informarsi meglio prima di lasciarsi andare a dichiarazioni errate su

questioni che nemmeno conosce. Secondo l’esponente grillina, infatti, la

Regione Umbria non avrebbe inviato al MITE (Ministero della transizione

ecologica) l’elenco dei siti orfani (aree contaminate) da bonificare. È

completamente falso. Gli uffici regionali hanno correttamente comunicato

al MITE i siti orfani dell’Umbria. Il motivo per il quale la regione non

è nell’elenco degli interventi è perché i nostri siti riguardano aree

con falde acquifere inquinate, mentre il Ministero finanzia

esclusivamente siti con terreni inquinati da bonificare. Per cui, ciò

che afferma la senatrice Pavanelli non corrisponde a realtà.

Il tema dell’ambiente non è ad esclusivo appannaggio di questa o di

quella parte politica, ma è tema di tutti e rappresenta una delle

priorità di questa amministrazione regionale. Invitiamo gli esponenti

del Movimento 5 Stelle a informarsi meglio sui temi trattati prima di

fare figuracce come questa ed evitando così anche di creare inutile

allarmismo”.

On. Virginio Caparvi, Segretario Regionale Lega Umbria

