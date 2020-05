SITE OFERECE VISITA VIRTUAL à AMAZôNIA AOS INTERNAUTAS

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), mer 06 maggio 2020 TURISMO ONLINE

Por meio da plataforma “Street View”, internautas podem conferir imagens em 360º dos rios, da floresta e das comunidades na Reserva do Rio Negro

Por Victor Maciel

Google disponibilizou imagens em 360º da Região Amazônica e arredores. Crédito: Google Maps/divulgação

Enquanto as viagens aos destinos turísticos brasileiros seguem alteradas devido à pandemia do novo coronavírus, o Google disponibilizou uma amostra para quem tem saudades ou ainda não conhece a Região Amazônica e arredores. Por meio da plataforma “Street View”, os internautas podem observar imagens em 360º dos rios, da floresta e das comunidades na Reserva do Rio Negro, situada entre os municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão, no Amazonas. O projeto contou com a participação da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), uma organização sem fins lucrativos de conservação local.

Todas as imagens foram feitas por uma câmera com lente olho-de-peixe, colocada em um triciclo, normalmente utilizado pela empresa de tecnologia, capturando todas as belezas de uma trilha da Floresta Amazônica e de cinco comunidades ribeirinhas local. Além disso, o equipamento ainda foi colocado em um barco com o intuito de coletar as vistas para o Rio Negro, o mais extenso rio de água negra do mundo.

Além de estar disponível para os internautas que pretendem desfrutar deste destino, as imagens, segundo a empresa, são de grande valia para pesquisadores, cientistas e exploradores do mundo inteiro, para que aprendam mais sobre o Rio Amazonas e entendam melhor como as comunidades locais trabalham para preservar este ambiente único para as gerações futuras.

Criada em 2008, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro é uma unidade de conservação do Governo do Estado do Amazonas com o intuito de proteger o meio ambiente e a vida das comunidades que habitam esta área. A administração da reserva é de responsabilidade do Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS/AM). Para mais informações, clique aqui.

Edição: Rafael Brais

Fonte/Source: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13495-site-oferece-visita-virtual-%C3%A0-amaz%C3%B4nia-aos-internautas.html