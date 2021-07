(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 Sisto, Davigo? Informazione garanzia non è mai condanna

“Una informazione di garanzia non è e non può diventare, per chiunque, una sentenza di condanna, anche se in Italia troppo spesso il processo mediatico stravolge regole e diritti delle aule dei Tribunali”. Lo ha detto a Tgcom24 il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto rispondendo a una domanda sull’avviso di garanzia a Piercamillo Davigo. Quanto alla contrarietà del M5S sulla riforma della giustizia e della prescrizione, Sisto ha commentato: “Qualora ci fossero davvero propositi di belligeranza ad oltranza, mi auguro che possano rientrare. La proposta del governo è già una mediazione e credo che indietro, per rispetto dell’art.111 della Costituzione, sia davvero molto difficile tornare. Questo nell’interesse dei cittadini, perché al centro del processo ci sono solo e soltanto loro”.

