(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Sistema Museale del Nuorese: presentazione dei risultati del processo di ascolto del territorio. Obiettivo successivo: “Intersecare il progetto, quale parte del Piano di Rilancio del Nuorese, con la programmazione degli altri fondi, principalmente del FESR 21-27 e del PNRR”

NUORO – “Le importanti ricadute sul territorio del progetto “Sistema Museale del Nuorese” è confermata dai risultati del percorso di definizione delle esigenze dei fabbisogni territoriali e delle priorità strategiche attraverso l’organizzazione di tavoli partecipativi e di webinar degli enti gestori e degli enti titolari e il coinvolgimento degli stakeholders”.

È quanto è emerso nel corso della presentazione dei risultati del processo di ascolto del territorio che ha messo in evidenza, tra gli altri, lo stato dell’arte del percorso di progettazione del sistema museale, i fabbisogni formativi e professionali, la possibile strategia attuabile per rendere operativa la rete museale del nuorese e la governance necessaria per una gestione efficiente ed efficace.

“È opportuno intersecare il progetto della Rete Museale del nuorese, – è stato sottolineato durante il dibattito – quale parte del Piano di Rilancio del Nuorese, con la programmazione degli altri fondi, principalmente del FESR 21-27 e del PNRR, al fine di garantire l’attivazione di processi integrativi, di effetti moltiplicatori e di sostenibilità economica”.

Il prossimo passo è la definizione di un Piano del Sistema Museale e della Governance, che si sostanzia in un quadro regolamentare che definisca l’organizzazione e l’attività dello stesso grazie alla collaborazione del MAN Museo d’Arte Nuoro con la sottoscrizione di un’apposita convenzione.

Le conclusioni del progetto sono molteplici. Innanzitutto la conferma dell’ipotesi iniziale di proseguire verso l’istituzione formale della Rete Museale della provincia di Nuoro e della necessità di dotarla di idonea governance. Un altro aspetto che è emerso è la necessità di caratterizzare la Rete Museale nuorese con processi innovativi finalizzati alla digitalizzazione e ai servizi comuni quali la bigliettazione unica e la promozione congiunta.

Altri punti emersi durante il percorso di ascolto riguardano la necessità di un’azione congiunta e sistemica volta a migliorare l’accessibilità sostenibile e inclusiva ai siti e la necessità di accompagnare e sostenere la qualificazione delle competenze professionali necessarie a un sistema museale in rete e innovativo.

