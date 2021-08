(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 SISMA, MELONI: NON DIMENTICHIAMO VITTIME, FDI CONTINUERÀ A BATTERSI PER RICOSTRUZIONE, NONOSTANTE SILENZIO ISTITUZIONI

“A 5 anni dal terribile terremoto del Centro Italia noi non dimentichiamo le 299 vittime, le decine di migliaia di sfollati, ma anche la forza e il coraggio di un popolo che, nonostante tutto, vuole far tornare a splendere la propria terra.

