SISMA: IL 9 LUGLIO LA CGIL PRESENTA LE PROPOSTE PER UNA LEGGE QUADRO, CON LANDINI

Diretta da L’Aquila su Collettiva.it dalle ore 10

L’Aquila, 8 luglio – Per ridurre l’impatto delle calamità naturali, garantire una qualità della ricostruzione, favorire la salvaguardia dai rischi, venerdì prossimo, 9 luglio, la Cgil presenterà le proposte per una legge quadro. L’iniziativa, trasmessa in diretta da L’Aquila (Aula Magna del dipartimento di Scienze umane), potrà essere seguita su Collettiva.it, a partire dalle ore 10.

