(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Sisma Centro Italia, Mazzetti (FI): “Superbonus e semplificazione burocrazia sbloccano ricostruzione”

“A cinque anni dal terremoto il Centro Italia inizia a rivedere la luce. Merito di un’accelerazione avvenuta nel 2020 a cui si è aggiunta negli ultimi mesi la spinta propulsiva della riforma sulla semplificazione e del superbonus 110% al quale abbiamo rimosso tutti gli ostacoli. Anche per questo è bene rilanciare l’appello del Commissario Legnini: le imprese e i professionisti dell’edilizia possono contribuire concretamente alla ricostruzione, sono già stati impiegati 7000 professionisti e oltre 2600 sono le imprese con cantiere aperto. A corredo, grazie al Ministro Brunetta, sono state stabilizzate le 499 persone impiegate presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei territori del centro Italia colpiti dai sismi dal 2002 al 2016. Questo è solo uno dei risultati tangibili del processo di riforma e snellimento del governo Draghi che dobbiamo proseguire senza alcun intoppo e ci ha permesso di recuperare terreno dopo anni, e dopo governi, che non avevano concretizzato alcunché”.

