lun 22 novembre 2021 Siracusa, al via la riqualificazione della Marina di Ortigia. Falcone: «Impegno mantenuto»

«Era un impegno che il governo Musumeci aveva assunto nei confronti della città di Siracusa e che oggi viene rispettato. Mettiamo in campo un’opera di riqualificazione di un luogo simbolo non solo del capoluogo aretuseo, ma di tutta la Sicilia: il lungomare di Ortigia. Ogni anno questa passeggiata è meta di migliaia di visitatori e turisti, a cui offriremo finalmente un biglietto da visita all’altezza del prestigio di Siracusa». Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nel corso della visita odierna a Siracusa, per la consegna dei lavori di riqualificazione del Foro Vittorio Emanuele II, la passeggiata al mare dell’Isola di Ortigia.

Hanno preso parte al sopralluogo i deputati regionali Daniela Ternullo, Rossana Cannata e Giovanni Cafeo, il sindaco Francesco Italia e l’assessore Fabio Granata, il dirigente del servizio Infrastrutture marittime e portuali del dipartimento Infrastrutture Carmelo Ricciardo e i tecnici dell’impresa esecutrice. A eseguire l’appalto, dal valore di 1,2 milioni di euro, l’impresa Ecc spa di Priolo Gargallo (Sr). La durata dei lavori è fissata in 200 giorni.

«In pochi mesi – prosegue Falcone – abbiamo reperito i fondi, redatto il progetto e avviato i lavori per risanare la pavimentazione da tempo degradata della Marina di Siracusa. Una nota di merito all’impegno del direttore Fulvio Bellomo, del dirigente Ricciardo e della squadra del Dipartimento Infrastrutture, nonché a tutti gli attori che hanno contribuito a questo salto di qualità paesaggistico e infrastrutturale per la città».

In allegato: foto del sopralluogo e dell’attuale pavimentazione del Foro Vittorio Emanuele II.

Video: le immagini e l’intervista all’assessore Falcone (con e senza coperture) sono disponibili [a questo indirizzo](https://we.tl/t-3WDFQqN1yA).

