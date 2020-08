(AGENPARL) – lun 17 agosto 2020 Sinistra Italiana X Municipio: A pochi metri dalla facoltà di Ingegneria

del Mare, ennesima discarica abusiva. La differenziata è ferma al 40% ed è

organizzata a macchia di leopardo, non esiste un piano rifiuti concreto,

non esiste un censimento delle utenze fantasma, non si ascoltano i

cittadini, tutto questo amplifica il fenomeno del “pendolarismo” dei

rifiuti. Così non si va avanti. Delle promesse grilline è rimasto il

ricordo.

Non c’è spazio per semplicistiche ricostruzioni o per sterili polemiche

buttando la palla in tribuna come fa la Sindaca Raggi. A Roma Capitale,

nonostante le promesse, la differenziata è ferma al 40% e quindi ben al di

sotto degli obbiettivi sbandierati dall’Amministrazione in carica. La

differenziata, nei quartieri dove è stata attivata, è organizzata a macchia

di leopardo e funziona in modo discontinuo. Non esiste un censimento sulle

utenze fantasma e non esiste un piano concreto per la gestione dei rifiuti.

L’Amministrazione naviga a vista. Così non va, così non può andare. Nel

nostro territorio, nonostante i “numeri dorati” snocciolati via social

dall’Amministrazione per dire che va tutto più che bene e che la colpa è

degli altri o di “quelli di prima”, c’è un incremento esponenziale delle

discariche abusive. L’ultima nata in ordine di tempo e che cresce a vista

d’occhio è quella su Via Agostino Chigi in prossimità dell’impianto ACEA.

C’è poi un’altra discarica abusiva nascosta in prossimità della facoltà di

Ingegneria del Mare, precisamente su Via Bernardino da Monticastro angolo

Via Ferdinando d’Aragona, all’interno dell’area recintata. In questa

discarica c’è di tutto: materiali provenienti con tutta evidenza da

ristrutturazioni, bottiglie, pneumatici, rifiuti organici, rifiuti

domestici, probabilmente rifiuti tossici e tanto altro. Parliamo di

quintali di spazzatura, per altro a rischio incendio in quanto avvolta da

sterpaglie, abbandonati in un terreno adiacente la Facoltà Universitaria di

Ingegneria del Mare e la sede di Ostia dell’Associazione Nazionale Vigili

del Fuoco in Congedo. Un paradosso. Quell’area va immediatamente bonificata

e messa in sicurezza, magari videosorvegliata per impedire futuri

sversamenti, ma non basta. In quel quadrante del Municipio, nonostante la

presenza di molti villini, ci sono ancora i cassonetti stradali, una

calamita irresistibile per i pendolari della spazzatura che approfittano

della quiete di quelle strade interne al lungomare. Quei cassonetti vanno

progressivamente eliminati introducendo e pianificando l’avvio della

raccolta differenziata anche in quel pezzo importante di territorio. Ci

riferiamo specificatamente alla batteria di cassonetti presenti su Via

Ugolino Vivaldi. Da quei cassonetti esce di tutto, compreso il percolato

che scorre inesorabile verso l’adiacente area dunale protetta, un’area che

per altro dovrebbe essere sotto massima tutela ambientale e paesaggistica.

L’unica soluzione è quella di realizzare la raccolta differenziata, anche

in forma condominiale visto l’importante complesso immobiliare presente, in

quell’area del nostro territorio. Dagli annunci, dalle parole vuote, è

doveroso passare alla concretezza. La riorganizzazione e l’ampiamento della

raccolta differenziata deve essere una priorità per il nostro Municipio.

Peccato che il Comune di Roma, nonostante detenga l’intero capitale sociale

di AMA S.p.A., piuttosto che collaborare attivamente con l’Azienda

Municipale Ambiente tratta l’azienda stessa come una specie di antagonista.

Dopo le facili promesse “strappa voti”, i grillini che governano la città

sono in cerca di qualcuno o di qualcosa su cui buttare la croce del

fallimento. Buona fortuna a tutti noi.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

