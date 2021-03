(AGENPARL) – sab 13 marzo 2021 Sinistra Italiana X Municipio: Nonostante quanto accaduto, l’ex centro

sportivo nel Parco della Madonnetta è ancora una specie di porto di mare

privo di qualsiasi controllo. Roma Capitale e il Municipio X si girano

dall’altra parte nonostante in quella struttura avvengano riti satanici e

chissà cos’altro mentre sul piazzale antistante c’è una vera e propria

discarica abusiva che cresce a vista d’occhio. Perché non è prevista una

guardiania? Cosa nasconde il “silenzio” dell’Amministrazione pubblica?

Presenteremo un Esposto alle autorità competenti.

Nel nostro Municipio c’è un bene pubblico, meraviglioso, il Parco della

Madonnetta, uno fra i Parchi pubblici più grandi della Capitale, un Parco

tornato nella totale disponibilità dell’Amministrazione Capitolina nel

lontano 2015 e cioè da più di cinque anni. In questo lunghissimo arco

temporale sono avvenuti nel Parco atti vandalici e devastazioni di ogni

tipo compresi incendi di matrice dolosa. Oggi lo scenario è spettrale,

sembra quasi il set per un film apocalittico. L’ex centro sportivo è

ridotto in condizioni difficilmente descrivibili. Tutto quello che poteva

essere vandalizzato è stato distrutto. Rottami, calcinacci, vetri in

frantumi, plafoniere sfasciate, cavi di rame sfilati dagli impianti,

rifiuti ovunque, tracce di fuochi di fortuna, segni angoscianti di

frequenti riti satanici, è quanto rimane di uno dei centri sportivi più

belli ed accoglienti del nostro Municipio. Lo stesso è accaduto per il

ristorante e per il locale attiguo, tutto completamente bruciato e

vandalizzato, addirittura con il tetto che rischia di crollare su qualche

ignaro fruitore dell’area verde. L’Amministrazione in carica sembra però

ignorare completamente le gravi condizioni in cui versano le strutture

presenti nel Parco, strutture che sono accessibili da chiunque e dove

possono essere consumati reati di ogni tipo senza che nessuno possa

intervenire. Ciò che lascia sgomenti è che, nonostante la drammatica morte

di Riccardo, nessuno dal Municipio X si sia preoccupato di mettere sotto

custodia queste strutture che ricordiamo essere un bene pubblico, di tutti

e tutte noi. Nel 2017 la Prefettura di Roma, rispondendo ad uno dei tanti

Esposti presentati dall’Associazione Salviamo il Parco della Madonnetta,

scriveva che il Comune di Roma aveva assicurato di aver predisposto gli

atti per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del centro sportivo

del Parco della Madonnetta. Sono passati quattro lunghi anni e non solo il

Comune di Roma non ha fatto nulla per mettere in sicurezza la struttura ma

nemmeno è stato capace di nominare un custode al fine di controllare queste

strutture impedendo così che diventassero teatro di abbandono, devastazione

e reati. Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo proprio nell’area

del centro sportivo e con estremo sgomento abbiamo scoperto che, nonostante

tutto, nessuno ha mosso un dito per mettere sotto controllo ed in sicurezza

la struttura. Nemmeno delle temporanee telecamere di sorveglianza sono

state predisposte. A pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto tutti e

tutte noi, l’ex centro sportivo nel Parco della Madonnetta è ancora

completamente accessibile senza alcun tipo di controllo. Perché non è stato

nominato un custode per le strutture? Cosa nasconde il “silenzio”

dell’Amministrazione capitolina e municipale? Presenteremo nelle prossime

ore un Esposto presso la Procura della Repubblica di Roma e a tutte le

autorità competenti, compresa la Prefettura di Roma, perché riteniamo

assurdo che l’Amministrazione pubblica non abbia proceduto in alcun modo al

fine di garantire almeno la custodia dei beni immobili, di tutti e tutte

noi, presenti nel Parco della Madonnetta. E’ comunque giunto il momento di

reagire. Dobbiamo mettere in sintonia e in sinergia idee e progetti

coinvolgendo la parte sana della nostra città, magari con dei tavoli di

lavoro e di confronto, al fine di costruire una proposta di gestione per

una delle aree verdi più belle di Roma Capitale. Non possiamo rassegnarci

ad una visione speculativa e mercantile per il Parco della Madonnetta. Noi,

non ci rassegniamo.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

