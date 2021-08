(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 “Ostiadamare”, tradotto: quasi 50 mila euro elargiti, in pochissimi giorni, “grazie” ad una assegnazione diretta, quindi senza passare per un bando ad evidenza pubblica, tagliando fuori in modo preordinato tutte le associazioni culturali che operano nel Municipio X. Dalla maggioranza municipale non esce ovviamente un fiato anche se, nonostante questo “stratagemma” per annacquare nel tempo le decisioni, l’orientamento politico di chi governa il territorio è oramai più che chiaro. Per il M5S le assegnazioni dirette, chiamiamole pure disinvolte, non sono più il mostro da abbattere e l’ALBO ASSOCIAZIONI CULTURALI E ARTISTICHE DEL MUNICIPIO ROMA X non si sa bene a cosa serva visto che i soldi dei contribuenti finiscono nelle casse di un operatore economico di Pomezia. Nemmeno il covid-19 e i danni prodotti dalla pandemia alle associazioni culturali del Municipio hanno fermato questo disgustoso quanto disinvolto modo di procedere nella gestione delle risorse pubbliche. No, così non va. Così non può più andare. Questo modo di fare va interrotto prima che diventi la norma, prima che diventi il fiele a cui dobbiamo abituarci. Nelle prossime ore faremo accesso agli atti perchè, anche nel pozzo senza fondo, bisogna far luce. I cittadini devono sapere. Garantire un degno livello di trasparenza è così difficile? Non c’è problema, aiuteremo noi la Giunta Municipale a socializzare e rendere pubbliche le carte relative a questa “creativa” assegnazione diretta. Veramente, basta.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

