(AGENPARL) – sab 06 febbraio 2021 Sinistra Italiana X Municipio: Ora, basta. Ancora un gravissimo incidente

stradale sulla via Ostiense. Da tempo denunciamo l’assenza di manutenzione

di questa importante via di collegamento fra Roma e il suo mare proprio nel

tratto in cui è avvenuto questo pomeriggio l’ennesimo gravissimo incidente.

Nessuno fino ad ora ha mosso un dito. Ogni limite è stato ampiamente

superato, qualcuno dovrà assumersi le responsabilità che fino ad oggi ha

aggirato.

La Strada Provinciale 8 bis via Ostiense è un’ex Strada Statale ad oggi di

competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (D.Lgs n. 112 del

1998. Dal 2001 la gestione è passata dall’ANAS alla Provincia di Roma, oggi

Città Metropolitana di Roma). Il suo tracciato scorre parallelamente alla

SP 8 Via del Mare e collega Roma con il suo mare. Da mesi denunciamo,

assolutamente inascoltati, la pericolosità della Via Ostiense, precisamente

nel tratto che va dallo svincolo per la Stazione di Ostia Antica fino al

semaforo con via delle Azzorre in zona Lido Nord, in quanto la corsia di

marcia verso il mare è significativamente occupata dalla vegetazione,

addirittura in alcuni tratti la vegetazione occupa la carreggiata per quasi

50 cm coprendo interamente la linea continua che delimita il settore

stradale. La corsia di scorrimento verso l’entroterra è invece funestata da

enormi crateri e buche che costringono le auto in transito a guadagnare

sistematicamente il centro strada. Un combinato disposto estremamente

pericoloso. Queste condizioni determinano nei fatti un pericolosissimo

restringimento delle corsie che costringe le auto in transito nei due sensi

di marcia a convergere verso il centro strada al fine di evitare l’impatto

con gli arbusti e con i crateri presenti sul manto stradale. Abbiamo

protocollato diversi documenti con cui chiedevamo a Municipio, Comune di

Roma e Città Metropolitana di Roma di intervenire urgentemente vista la

grande pericolosità di quel tratto stradale ma siamo stati completamente

ignorati dall’Amministrazione grillina, nessuna risposta. Oggi l’ennesimo

e gravissimo incidente stradale, proprio nel tratto più pericoloso. Ora

basta, il limite è stato ampiamente superato. Come per Via dei Pescatori,

dove l’intervento di sfalcio è stato predisposto in fretta e furia dopo il

nostro Esposto, prepareremo un dossier con le foto del tratto stradale in

questione, con le copie dei documenti protocollati in questi mesi presso i

vari Enti, e lo consegneremo alla Procura della Repubblica di Roma nelle

prossime ore. Gli interventi di manutenzione stradale sono necessari ed

estremamente urgenti, oramai non sono più rinviabili. Lo sfalcio delle

piante che occupano la carreggiata, la tenuta in ordine delle aree

spartitraffico, il rifacimento del manto stradale fortemente ammalorato,

sono interventi che non possono più essere rinviati perché ne vale la vita

dei cittadini. Non si può far finta di nulla davanti ad una condizione di

grave pericolo come quella esistente. Parliamo di una strada percorsa da

migliaia di auto ogni giorno, di una strada tristemente nota per la sua

grande pericolosità e per i gravissimi incidenti, troppo spesso mortali.

Ricordiamo alla Giunta Di Pillo e alla Sindaca Virginia Raggi, di diritto

Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale, che l’Amministrazione è

responsabile della salute e della sicurezza dei cittadini così come

prevedono le normative vigenti. Stretta all’angolo, la Presidente Di Pillo

dichiarò pubblicamente che, al fine di risparmiare soldi pubblici, per

intervenire su questo tratto di strada era necessario attendere dei lavori

di adeguamento di alcune tubature previsti da ACEA. E’ passato più di un

anno, 12 mesi, 365 giorni, di Acea nemmeno l’ombra. Non si può più far

finta di nulla davanti ad una condizione di grave pericolo come quella

esistente. E’ assurdo che per stimolare l’Amministrazione, nonostante la

palese condizione di pericolosità della Via Ostiense, sia necessario

rivolgersi alla Procura della Repubblica.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

