(AGENPARL) – lun 25 maggio 2020 Sinistra Italiana X Municipio: Nel Parco di Via Lilloni, invece degli

alberi, nascono le fotocopiatrici e le discariche abusive. Cosa aspetta

l’Amministrazione “Io sono ambiente” ad intervenire con efficacia?

Presenteremo un Esposto alla Polizia Locale, un documento in Municipio X e

una richiesta ad AMA al fine di intervenire.

C’è da non crederci. Le fotocopiatrici abbandonate nel parco pubblico di

Via Lilloni ad Acilia sono state rimosse, anzi, parzialmente rimosse. A

pochi centimetri dal luogo dove sorgeva una vera e propria discarica

abusiva di fotocopiatrici, segnalata decine di volte anche dai cittadini, è

sorta un’altra discarica abusiva composta da sacchi di spazzatura,

pneumatici, pezzi di rottami vari ed anche una grande fotocopiatrice da

ufficio. Forse si tratta di un’altra macchina oppure di una di quelle

abbandonate in precedenza e non rimosse. Non lo sappiamo con certezza ma

presenteremo un Esposto alla Polizia Locale, un documento in Municipio X e

una richiesta ad AMA per chiedere sia delucidazioni che un intervento

immediato di bonifica. Per ammissione della stessa Sindaca Raggi i numeri

di serie delle fotocopiatrici gettate nel parco sono stati utilizzati per

presentare Esposto/Denuncia al fine di risalire ai responsabili dell’atto

criminale. Ora, anche la fotocopiatrice che si trova nel Parco ha la

targhetta con i numeri di serie stampigliati sopra e quindi basterà fare un

confronto fra i seriali presenti nell’esposto e quelli presenti sulla

targhetta per verificare se si tratta di un nuovo rottame o meno. Al netto

di questo è inaccettabile che un Parco come quello di Via Lilloni venga

lasciato in questo stato di abbandono. Non si può tollerare che qualcuno

pensi di trasformare impunemente quell’angolo verde dell’entroterra del

Municipio X di Roma Capitale in una discarica abusiva di rifiuti, di

ingombranti, inquinando l’ambiente e mettendo anche a rischio l’incolumità

di chi quel parco vorrebbe frequentarlo in sicurezza e tranquillità per

attività sportive e svago. I cittadini che vivono ad Acilia non sono

cittadini di serie B e meritano di avere spazi verdi sicuri e ben curati.

Questa nuova discarica abusiva è sorta a pochi centimetri dalla precedente,

fra l’altro sopra un dosso che potenzialmente potrebbe ospitare chissà

quale tipo di rifiuto tossico interrato. E’ necessario un intervento

immediato di bonifica seguito immediatamente dall’installazione di un

sistema di video sorveglianza al fine di colpire duramente quei delinquenti

che pensano di utilizzare il Parco di Via Lilloni come luogo dove conferire

impunemente ingombranti e rifiuti vari. Dall’Amministrazione che ha fatto

degli slogan “Io sono ambiente” e “Municipio plastic free” un elemento

distintivo, ci aspettiamo un intervento immediato e definitivo perché il

Parco di Via Lilloni ad Acilia non è una zona franca o una terra di nessuno

ma un Parco Pubblico che, come tale, deve essere curato, manutenuto e

tutelato, nell’interesse esclusivo dei cittadini.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

