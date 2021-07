(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Sinistra Italiana X Municipio: Nasce la lista “Sinistra Civica Ecologista”, anche nel nostro Municipio X. Una lista unitaria, plurale, ecologista e di Sinistra, a sostegno di Roberto Gualtieri Sindaco e di Mario Falconi Presidente. Finalmente una bella notizia. All’interno della coalizione progressista, anche sul mare di Roma, batte un cuore rosso-verde.

E’ nata oggi a Roma “Sinistra Civica Ecologista”, una lista finalmente unitaria, plurale, aperta a tante realtà territoriali che fanno cose di Sinistra pur non essendo espressioni dirette di forze politiche della Sinistra diffusa. Promossa da Sinistra Italiana, Art1 MDP, Liberare Roma, Sinistra X Roma, PSI, E’ Viva, nasce una lista che può e deve dare un contributo decisivo all’elezione di Roberto Gualtieri Sindaco di Roma e Mario Falconi Presidente del Municipio X . La strada è finalmente quella giusta. Abbiamo l’ambizione di parlare a tutti e tutte riconquistando quel punto di vista di parte, di Sinistra ed Ecologista, indispensabile per dare voce a chi voce non ne ha più, necessario per rimettere in cima all’agenda politica cittadina e municipale i temi dell’inclusione sociale, dell’ecologia, della sostenibilità, del sostegno ai più fragili, della legalità e della giustizia come elemento distintivo dell’azione amministrativa. Nei prossimi giorni sarà decisivo il contributo concreto che associazioni, comitati e singoli cittadini, vorranno condividere per dare anima e sangue ad un progetto ambizioso come quello che abbiamo messo in campo per le prossime elezioni amministrative. Unità e pluralità saranno le cifre distintive che caratterizzeranno la lista “Sinistra Civica Ecologista”. Saremo doppiamente utili. Primo perché siamo con convinzione parte di una coalizione progressista. Secondo perché abbiamo l’ambizione di far battere nel petto della coalizione progressista quel cuore rosso-verde indispensabile per nutrire la necessaria discontinuità con il passato. Da Roma, ed in particolare dal Municipio X, può risorgere la speranza. Enrico Berlinguer disse che “Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno”. Enrico Berlinguer aveva ragione.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

