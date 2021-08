(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 Sinistra Italiana X Municipio: Mauro Balini, confiscati beni in via definitiva per mezzo miliardo di euro. Questo immenso patrimonio deve essere gestito direttamente dallo Stato nelle sue articolazioni territoriali e deve poter tornare celermente ai cittadini in termini di beni e servizi.

Non chiamiamolo “imprenditore”, perché quell’immenso patrimonio di oltre mezzo miliardo di euro non è stato accumulato grazie al duro lavoro. Non chiamiamolo “patron”, perché non ha fatto nulla di nobile e non è certo un modello da seguire. L’inchiesta “Ultima Spiaggia” ha definito una volta e per tutte chi è Mauro Bailini e quali interessi nutriva sul nostro martoriato territorio. La convalida del sequestro di oltre mezzo miliardo di euro la dice lunga su come quell’immenso patrimonio sia stato accumulato in pochissimi anni. Le indagini del Gico della finanza hanno svelato che il patrimonio era sproporzionato rispetto a quanto dichiarato. Parte del tesoro era intestato a familiari o prestanome. Dalle indagini sono emersi anche contatti con i clan mafiosi del litorale romano, gli immancabili Fasciani e Spada. C’è poco altro da dire se non che non possiamo abbassare di certo la guardia e che quell’immenso patrimonio deve poter tornare rapidamente ai cittadini, soprattutto ai più fragili, in termini di beni e servizi. L’Associazione Libera ci ha spiegato che, mediamente, tra il sequestro e l’effettivo reimpiego sociale dei beni sottratti alla criminalità trascorrono più di 10 anni. Un tempo troppo lungo che mina il rapporto di fiducia fra cittadini e Stato. Su quasi 40 mila immobili sequestrati alle mafie dal 1982 ad oggi, solamente il 50% è stato riassegnato per usi sociali mentre il restante è ancora da destinare. Serve uno scatto. Le Istituzioni locali come i Comuni, le Regioni e i Municipi, sono nella condizione di avanzare richieste per l’utilizzo dei beni sottratti alle mafie. Far trascorrere decenni, quando va bene, fra il sequestro di un bene e l’utilizzo sociale di quest’ultimo è una vittoria a tavolino delle forze criminali sullo Stato. Non parliamo poi dei beni sequestrati alle mafie e che finiscono all’asta perché spesso sono riacquistati proprio dalle organizzazioni criminali stesse con l’intenzione di dare un segnale di impunità. I patrimoni sequestrati alle mafie devono poter essere gestiti direttamente dallo Stato nelle sue articolazioni territoriali e devono poter tornare celermente nella disponibilità dei cittadini, solamente così si potrà dare un duro colpo alla criminalità organizzata che, non dimentichiamolo mai, fonda il suo potere di coercizione proprio sulla frantumazione della credibilità dello Stato davanti agli occhi dei cittadini. Da questo punto di vista sorprende che la maggioranza capitolina a 5 stelle, dopo tanti proclami, abbia deciso di bocciare l’istituzione del Forum cittadino sui beni confiscati promosso dall’Associazione Libera di Don Ciotti. La bocciatura di uno strumento di partecipazione collettiva come il Forum sui beni confiscati indebolisce i soggetti sociali che sono impegnati sul fronte dell’antimafia, quegli stessi soggetti che le Istituzioni dovrebbero accogliere, proteggere ed ascoltare. Roma da decenni ha conosciuto una progressiva trasformazione economica, sociale e criminale, diventando un luogo strategico proprio per gli affari delle organizzazioni mafiose così come dimostrato ampiamente dall’inchiesta Ultima Spiaggia che ha travolto Mauro Balini. Davanti a fatti del genere è necessario che le Istituzioni abbandonino i proclami fatti a favor di camera e si concentrino concretamente sulla dimensione dell’agire, ridimensionando ad esempio i tempi medi sul riutilizzo sociale, sotto il rigoroso controllo pubblico, dei beni sequestrati alle mafie e favorendo la più ampia partecipazione possibile dei cittadini perché la lotta contro le mafie è un esercizio di partecipazione collettiva.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

