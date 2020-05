SINISTRA ITALIANA X MUNICIPIO: L’AMMINISTRAZIONE GETTA LA “MASCHERINA”. SULLA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE CI SAREBBE DA RIDEREPER NON PIANGERE. TROPPE OPACITà E ZONE BUIE, COMPRESO L’UTILIZZO DI CHI PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA. VA FATTA CHIAREZZA. PRESENTEREMO UN DOCUMENTO IN MUNICIPIO.

(AGENPARL) – dom 31 maggio 2020 che regola la gestione e la fruizione degli arenili durante una stagione

estiva funestata dal coronavirus. Leggendo l’Ordinanza è tutto più chiaro.

A parte la spiaggia ex Arca interdetta all’uso nonostante gli annunci e le

promesse, a parte generici rimandi a normative nazionali e regionali in

materia di controllo della diffusione e del contagio da covid-19,

l’Ordinanza fa riferimento al tanto blandito Piano Strategico di Gestione

Balneare approvato, si legge, con delibera della Giunta del Municipio X,

la n. 9 del 26/05/2020. Questa delibera n.9 non figura fra gli allegati,

non si trova sull’Albo Pretorio, non si trova sul sito istituzionale del X

Municipio e nemmeno su quello del Comune di Roma. Ma esiste? Qualcuno ne ha

copia? Siamo davanti ad una omissione di atti d’ufficio? Lo scopriremo

nelle prossime settimane anche perché questa “anomalia” rischia di rendere

vana l’Ordinanza 107 stessa. C’è poi il tema della app per le prenotazioni.

Abbiamo scoperto che non si tratta di una app ma di un sito web sul quale

vengono riportati in tempo reale i dati sull’affluenza nelle spiagge

libere. Sono attendibili quei dati riportati nel sito web? A giudicare dai

dati riportati nel sito, relativi a numerose presenze in alcune spiagge

libere, nella fascia oraria fra le 23.30 e la 00.00 di Venerdì 29 Maggio,

mentre fra l’altro pioveva a dirotto, sembrerebbe proprio di no.

Addirittura domenica 31 maggio, il sito web indicava il tutto esaurito su

una spiaggia di ponente, precisamente la SENAPE davanti l’ANFASS,

nonostante l’ingresso fosse chiuso e quindi non presidiato. Molte persone

ci hanno inoltre segnalato di essere entrate e uscite da alcune spiagge

libere di Ostia Ponente senza che alcuno stuart le abbia registrate in

ingresso o in uscita dall’arenile stesso. Ci chiediamo inoltre quali siano

i termini, la modalità di assegnazione e i costi relativi del servizio di

security al fine di controllare gli accessi nelle spiagge, in pratica i

così detti “stuart”, visto che non sembrerebbero essere dipendenti Comunali

e non c’è alcuna notizia a riguardo né sul sito del Municipio X né tanto

meno su quello del Comune di Roma. Naturalmente non c’è ancora il servizio

di salvamento e assistenza ai bagnanti nelle spiagge libere. Dalle

indicazioni apparse sul sito del Municipio, anche riducendo al massimo i

tempi tecnici, sarà difficile vedere un bagnino in una spiaggia libera

prima della fine di Giugno. C’è poi un altro tema ed è relativo all’impiego

dei percettori di reddito di cittadinanza. Paolo Ferrara ha annunciato via

facebook che a breve ci sarà anche questa novità. Vogliamo ricordare ai

paladini della legalità che i percettori del reddito di cittadinanza,

spesso totalmente impossibilitati a lavorare, non contraggono un debito con

la società. Il reddito di cittadinanza non sospende i diritti di chi lo

percepisce. Un lavoratore dipendente deve avere un contratto e delle

tutele, oltre che una adeguata formazione. Non si può considerare chi

riceve il reddito di cittadinanza come qualcuno che non lavora per scelta e

vive sulle spalle della società. Se una persona percepisce il reddito di

cittadinanza e riceve una proposta di impiego, la si regolarizza con un

contratto, riconoscendo quindi un adeguato salario e garantendo tutti i

diritti previsti dalla legge. Per chiarire tutti questi aspetti, compreso

l’impiego nelle spiagge di Roma Capitale dei percettori del reddito di

cittadinanza, presenteremo un documento in Municipio.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

