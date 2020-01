(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 Sinistra Italiana X Municipio: Iter approvazione del

Cambiare tutto

per non cambiare nulla

L’amministrazione respinga tutte le domande di

condono edilizio su demanio marittimo, altrimenti non si farà mai giorno

Stessa storia, stesse spiagge, stesso mare, stessa Commissione: quella

Urbanistica di Roma Capitale

Fortunatamente non è stato ancora espresso il

parere della Commissione Urbanistica sul

lasciando aperto ancora un

minimo spiraglio di discussione

I nodi ancora da sciogliere sono tanti, ad

esempio nessuno è stato in grado di spiegare con chiarezza come sarà

possibile impedire ai Concessionari di Ambito di “sconfinare” con

ombrelloni e lettini nella così creativamente definita “passeggiata

lineare”, visto che quest’ultima è indefinibile sotto ogni punto di vista e

non può essere, per legge regionale, perimetrata con barriere orizzontali

alla linea di costa

Ma il punto è un altro

Questo

, elaborato da

Risorse per Roma durante la Gestione Commissariale del Municipio, oltre ad

essere completamente sconosciuto ai cittadini che non sono stati coinvolti

minimamente in questa importantissima discussione, è privo di una visione

politica complessiva

Basti pensare che non sarà l’Amministrazione a

presentare una idea complessiva di litorale ma saranno i Concessionari di

Ambito a presentare i progetti, verosimilmente senza un criterio capace di

conferire armonicità e fruibilità complessiva al litorale

Ci chiediamo poi

come sia possibile presentare un piano di riordino del litorale senza prima

aver tolto i “macigni” che ancora, nonostante tutto, insistono sul mare e

sulle spiagge dei cittadini

Le recenti sentenze relative alla non

colpevolezza di alcuni concessionari accusati di abusi edilizi su demanio

marittimo aprono uno squarcio su cui sarebbe necessario riflettere invece

di far finta di nulla

Le richieste di condono edilizio mai respinte

dall’Amministrazione sono un vulnus che è necessario colmare con una prova

di coraggio

La sola esistenza in vita delle domande di condono o di

sanatoria, tutte per lo più inevase, determina in sede di giudizio

l’impossibilità di accertare chi ha commesso gli abusi edilizi presenti sul

demanio marittimo

La primissima cosa da fare dovrebbe essere quella di

respingere tutte le domande di condono edilizio e di sanatoria sul demanio

marittimo, tutte, nessuna esclusa, visto che sulle spiagge non si può

costruire senza autorizzazione

Ovviamente, per fare ciò, ci vuole quel

coraggio che l’amministrazione in carica ha mostrato solamente a parole

quando ha chiesto i voti ai cittadini

C’è poi il convitato di pietra e

cioè le proroghe delle concessioni balneari tanto care ai “prenditori” del

mare e delle spiagge

La giurisprudenza è chiara, le concessioni demaniali

marittime non possono essere prorogate ma devono essere messe a gara

attraverso un bando ad evidenza pubblica

Il nostro timore, circostanziato

dai fatti emersi anche durante i lavori della Commissione Urbanistica, è

relativo al fatto che, non potendo concedere le proroghe delle concessioni

in essere e prevedendo un iter lunghissimo per l’approvazione del

e

quindi di indizione dei bandi pubblici, l’Amministrazione chiederà delle

deroghe agli enti di controllo (

, Procura della Repubblica, ecc..) al

fine di prorogare di fatto le concessioni demaniali marittime in essere

fino a data da destinarsi

Praticamente, cambiare tutto per non cambiare

niente

Ed intanto l’estate 2020 si avvicina ma nessuno sembra

preoccuparsene più di tanto