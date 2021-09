(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Sinistra Italiana X Municipio: In un Municipio sciolto per mafia, dove la criminalità utilizza i fuochi d’artificio per lanciare segnali diretti e indiretti, sul palco dell’X Village andrebbe fatto salire Don Ciotti, altro che Niko’ Pandetta. La Delegata alle Periferie non ha nulla da dire? Intervenga e faccia sospendere questa schifezza.

In un Municipio sciolto per mafia, dove la criminalità utilizza i fuochi d’artificio per lanciare segnali diretti e indiretti, sul palco dell’X Village andrebbe fatto salire Don Ciotti, andrebbero fatti esibire degli artisti antimafia e andrebbero organizzate iniziative con quelle persone che che fanno della lotta alla mafia una ragione di vita. Invece no, nel silenzio generale, stucchevolmente anche di Paolo Ferrara, sul palco ci salirà Pandetta. Pensavamo di averle viste tutte, ma purtroppo a volte capita che dopo aver toccato il fondo si inizia a scavare. All’interno della manifestazione “X Village”, iniziativa fortemente voluta e rivendicata orgogliosamente dall’amministrazione grillina, ci sarà il concerto dell’ “artista” neomelodico Niko’ Pandetta, un cantante che nel suo repertorio sfoggia brani in onore dello zio Salvatore Cappello, oggi al 41bis per mafia, della famiglia Travali e quant’altro. Notoriamente le colpe degli zii non ricadono sui nipoti ma questo nipote, attraverso le sue canzoni, lancia messaggi che sono tutt’altro che antimafia anzi, sono una celebrazione orgogliosa delle associazioni mafiose. In alcuni versi della canzone “Dedicata a te”, cioè allo zio capo mafia, Pandetta se la prende con i pentiti celebrando la mafia anziché condannarla. Tutto ciò è gravissimo, soprattutto perché il nostro è un Municipio che qualche anno fa ha subito il provvedimento di scioglimento per mafia. Organizzare il palco per un cantante neomelodico che viene a celebrare le “gesta” di “zio Turi” e che nel suo repertorio ha brani che celebrano orgogliosamente le famiglie mafiose è veramente inaccettabile. Alessandro Ieva, Assessore e candidato alla Presidenza del Municipio X per il M5S, senza entrare nello specifico, ha messo le mani avanti perimetrando l’attività del Municipio, in merito all’X Village, solamente alla concessione di suolo pubblico per le aree adibite alle attività di vario genere. Purtroppo però per tutta l’estate ogni evento organizzato nel X Village è stato celebrato dalla maggioranza del M5S, in particolare proprio dall’Assessore Ieva, lasciando intendere che il merito di ogni appuntamento fosse dell’amministrazione in carica. Bene, allora anche il concerto di Pandetta è merito dell’amministrazione in carica. Delle due l’una: O l’amministrazione non sa nulla e non risponde di nulla relativamente alle attività svolte all’interno dell’area pubblica concessa ad un privato per organizzare una serie di attività, oppure risponde per tutti gli eventi organizzati senza distinzioni. Sorprende che Alessandro Ieva sottolinei come la partecipazione al concerto di Pandetta sarà gratuita, come se il problema fosse solamente l’ipotetico costo del biglietto visto che la concessione non prevede scopo di lucro. Qui la questione è un’altra. Si concede suolo pubblico per organizzare un concerto dove si esibirà un cantante che, nei suoi testi, celebra la mafia. Prima ancora dell’aspetto normativo, su cui ci sarebbe parecchio da discutere, c’è quello culturale ma su questo il M5S preferisce non esprimersi. La Delegata alla Periferie non ha nulla da dire? E’ accettabile che nel Municipio X si conceda suolo pubblico per allestire il palco e far esibire Pandetta? Dopo gli stornelli della legalità, giustamente celebrati, siamo arrivati al silenzio sul concerto ad Ostia di Pandetta. Sarebbe utile un intervento della Delegata alle Periferie, magari per chiedere la sospensione dell’evento in questione, perché non possiamo nemmeno per errore fare passi indietro nel contrasto alle organizzazioni mafiose. L’esibizione di Pandetta va annullata, il Municipio X non può ignorare quanto sia “culturalmente” grave fare spallucce davanti all’esibizione di un cantante che nei suoi testi celebra le famiglie mafiose.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

Marco Possanzini, Coordinatore Sinistra Italiana X Municipio

🔊 Listen to this