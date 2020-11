SINISTRA ITALIANA X MUNICIPIO: IL PRESIDENTE “DE FACTO”DEL MUNICIPIO X, PAOLO FERRARA, CI RI-ANNUNCIA, PER L’ENNESIMA VOLTA, LA PIANTUMAZIONEDEL VERDE SUL LUNGOMARE DI PONENTE. MA NON ERANO COPERTE DA UN’ASSICURAZIONE LEESSENZE RINSECCHITE? L’ASSESSORE IEVA NON CI AVEVA PARLATO PROPRIO DI QUESTO IL 22 GENNAIO SCORSO? QUALCUNO, PRIMA O POI, RISPONDERà DI DANNO ERARIALE?

(AGENPARL) – mer 11 novembre 2020 Sinistra Italiana X Municipio: Il Presidente “de facto” del Municipio X,

Paolo Ferrara, ci ri-annuncia, per l’ennesima volta, la piantumazione del

verde sul lungomare di Ponente. Ma non erano coperte da un’assicurazione le

essenze rinsecchite? L’Assessore Ieva non ci aveva parlato proprio di

questo il 22 Gennaio scorso? Qualcuno, prima o poi, risponderà di danno

erariale?

Non c’è spazio per semplicistiche giustificazioni. Il 22 Gennaio scorso,

dopo la pubblicazione di un social video promozionale, l’Assessore Ieva,

con una nota diffusa da AGR, ci raccontava che non ci sono palme

rinsecchite sul lungomare. Non solo, sempre nella medesima dichiarazione

stampa, l’Assessore Ambiente e Sicurezza del Municipio X dichiarava che “in

merito alla segnalazione dei cittadini durante la trasmissione Buongiorno

Regione su una palma del lungomare di Ostia che non sarebbe mai stata

annaffiata, è mio dovere precisare che le piante non sono nella fase

vegetativa, per cui non necessitano di molta acqua…Proprio il X Municipio,

dopo anni, ha provveduto a installare l’impianto di irrigazione tecnologico

su tutto il tratto interessato dalla piantumazione delle palme e altre

essenze del lungomare di Ostia ponente…Tutte le piante sono inoltre

assicurate dalla ditta che le ha posizionate per 12 mesi e fino al loro

attecchimento. Sarà proprio l’azienda, come previsto da contratto, a

seguirle nei prossimi mesi”. Queste dichiarazioni non lasciano spazio a

dubbi, almeno non dovrebbero. La verità è che le essenze piantumate sul

lungomare di ponente sono quasi tutte essiccate e molte palme sono

visibilmente ripiegate sul fusto, segno che “l’assicurazione” non è

intervenuta e che anche l’impianto di irrigazione, quello supertecnologico

tanto decantato dalla Giunta grillina, non ha dato i frutti sperati. La

mediaticizzazione dell’azione di Governo M5S non ammette soste e,

nonostante l’evidenza, invece di scusarsi con i cittadini, Paolo Ferrara e

cioè il Presidente “de facto” del Municipio X, come nulla fosse, ha

provveduto come al solito a ricucire lo strappo con una pezza che è peggio

del buco. Con il solito annuncio facebook, il social network diventato

oramai l’unica voce istituzionale di riferimento, Ferrara ha promesso una

nuova ri-piantumazione delle essenze arboree, addirittura la posa in opera

di “piante colorate” e la potatura delle palme. Chissà se verranno potate

anche quelle visibilmente rinsecchite. E’ del tutto evidente che il M5S che

governa il Municipio X, invece di preoccuparsi di terminare il mandato

elettivo, è concentrato unicamente nella campagna elettorale. Il problema è

che questa volta la frizione è slittata, troppo. Questa assicurazione sulle

essenze piantumate, esiste o non esiste? L’impianto di irrigazione funziona

o non funziona? I cittadini devono conoscere la verità, non possono essere

presi per il naso in questo modo sciatto e vergognoso. Non si può fare una

dichiarazione il 22 Gennaio per poi sconfessarla completamente l’11 di

Novembre come nulla fosse. Se il M5S fosse stato all’Opposizione, dinnanzi

ad un comportamento simile della maggioranza, avrebbe giustamente sollevato

pesantissime critiche, magari ipotizzando un danno erariale vista la

disinvoltura con cui sono state utilizzate le risorse dei cittadini.

Invece, essendo maggioranza, fanno finta che tutto vada bene, che il

problema non esiste, tanto basta un post su facebook e un annuncio per

chiudere qualsiasi discussione. Invece no, il problema esiste, eccome se

esiste. Per fare chiarezza presenteremo un documento in Municipio,

procederemo ad un accesso agli atti per verificare se esiste o meno questa

fantomatica assicurazione sulle essenze rinsecchite piantumate sul

lungomare di ponente e, nel caso di “silenzi” prolungati

dell’Amministrazione, ci rivolgeremo direttamente alla Corte dei Conti con

un esposto. Basta prese in giro, i cittadini non possono essere considerati

dei “consumatori” elettorali da imbonire con post su facebook che dicono

tutto e il contrario di tutto. Veramente, basta.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

