(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Sinistra Italiana X Municipio: I “bagnini” sono gli angeli custodi delle nostre spiagge. Nonostante questo, sono costretti a lavorare in condizioni critiche, pagati pochi spiccioli l’ora, con turni di oltre dodici ore di fila. È una specie di caporalato. Il dramma è che per l’amministrazione va tutto bene così.

In questi ultimi giorni se non ci fossero stati i bagnini, veri e propri angeli custodi, sulle nostre spiagge libere ci sarebbero stati molti più incidenti mortali. Ogni anno, sul litorale di Roma Capitale, salvano la vita a centinaia di persone. Sono lavoratori, persone che con abnegazione e professionalità ci permettono di trascorrere ore serene in spiaggia con i nostri cari. Eppure, nonostante questo prezioso servizio, le condizioni di lavoro sono disumane. Sempre più disumane. Costretti a lavorare in condizioni critiche, spesso senza poter avere nemmeno un bicchiere di acqua fresca durante le 12 ore continuative di turno, pagati pochi spiccioli l’ora, i nostri assistenti bagnanti vivono una condizione che nemmeno si può definire precaria: è una specie di caporalato legalizzato, senza prospettive. Sotto quegli ombrelloni rossi ci sono persone che, oltre a garantire la sicurezza e l’assistenza in mare ai cittadini, hanno sulle spalle mutui da pagare, bollette, e famiglie da mantenere. Non dimentichiamolo mai. Per i nostri assistenti alla balneazione anche andare in bagno è un problema perché non c’è il cambio e se succede qualche incidente in acqua durante quei pochi minuti di assenza non c’è giustificazione che tenga: tutta la responsabilità ricade sull’assistente bagnanti. Il dramma è che nessuno controlla, va tutto bene così. No, tutto questo è inaccettabile. Gli assistenti bagnanti che lavorano sulle spiagge libere della nostra città non possono essere trattati come carne da macello. Servono stipendi adeguati, rispetto della normativa nazionale e controlli serrati delle autorità preposte e non per ultimo un atteggiamento rispettoso di Roma Capitale. Non si può chiudere gli occhi su una situazione che, anno dopo anno, scivola sempre di più verso l’insopportabilità. Serve una poderosa inversione di tendenza. L’amministrazione pubblica non può accettare lo sfruttamento dei lavoratori trincerandosi dietro lo schermo della messa a bando dei servizi di salvamento.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

