(AGENPARL) – sab 18 luglio 2020 Sinistra Italiana X Municipio: Ex San Tommaso all’Infernetto. Il M5S,

contrario alla trasformazione di una parte della struttura in Presidio

Sanitario, valuti la possibilità di utilizzare temporaneamente l’ex

Oratorio per le attività didattiche in presenza. Il percorso partecipato

annunciato, in vista delle elezioni del 2021, è un modo per recuperare

qualche voto e lanciare allo stesso tempo la palla in tribuna.

La contrarietà del M5S relativamente alla trasformazione dell’ex Oratorio

San Tommaso all’Infernetto in Presidio Sanitario di primo soccorso è più

che nota. Peccato che in un’altra epoca, quando i “gamberetti” erano

all’Opposizione, votarono un O.d.G., promosso con determinazione dal

Capogruppo Eugenio Bellomo, approvato all’unanimità in Consiglio Municipale

il 13 Novembre 2013, proprio per avviare l’iter di trasformazione di quella

struttura in Presidio Sanitario e in Centro Civico Policulturale. I tempi

cambiano e quelli del M5S, da bravi “gamberetti”, hanno fatto un passo

indietro, anzi un “doppio carpiato misto”. Qualche settimana fa, nei

termini di una contraddittoria dichiarazione pubblica, il Capogruppo M5S in

Municipio ha annunciato una consultazione popolare per decidere le sorti

dell’ex complesso San Tommaso all’Infernetto escludendo preventivamente la

trasformazione della struttura in Presidio Sanitario: “la storia del

presidio sanitario non è una posizione condivisa da tutti i residenti”.

Come faccia il Capogruppo Di Giovanni a sapere quale è la posizione dei

residenti di Infernetto prima di averli consultati è puro esoterismo, una

specie di dogma della fede da assumere a prescindere, almeno secondo lui.

Al netto di questo, va ricordato meglio cosa è accaduto in questi anni con

il M5S al Governo del Municipio e della Città. La Commissione Patrimonio

del Comune di Roma, convocata proprio per discutere l’iter di acquisizione

del complesso ex Chiesa San Tommaso all’Infernetto, nonostante un

interessamento formale della Asl Rm3 alla realizzazione di un presidio

sanitario di primo soccorso nei locali dell’ex Oratorio, evidenziò delle

criticità relative a due mini strutture prefabbricate, poggiate al suolo,

realizzate in legno e lamiera, la cui natura amministrativa andava

chiarita. A Maggio del 2019, durante la Commissione Municipale Bilancio

Patrimonio Regolamenti sulla ex Chiesa e l’Oratorio, ci fu l’ennesima

fumata nera. l’OdG di convocazione della commissione stessa al punto due

recitava “Ex Chiesa San Tommaso Infernetto, stato dei lavori”, roba da

ridere visto che i lavori non sono mai iniziati perchè non esisteva alcun

progetto di cui verificare lo stato dei lavori. Pochi mesi prima, la stessa

Amministrazione Capitolina dichiarò, durante una riunione di Commissione

convocata proprio all’Infernetto, di non essere in condizione, di non

essere pronta, per l’avvio di un progetto di riqualificazione. A distanza

di un anno, a pochi mesi dalle elezioni amministrative del 2021, ecco che

il M5S riacchiappa il tema della gestione dell’ex complesso San Tommaso

annunciando una consultazione locale sull’utilizzo di quegli spazi.

Dobbiamo dire la verità ai cittadini. L’iter di acquisizione del complesso

San Tommaso è fermo da anni, il Municipio non ha ancora formalizzato un

interesse su quella struttura al fine di promuoverne una qualche forma di

gestione, addirittura catastalmente quei locali sono ancora del vicariato

che ne è formalmente il custode. Per arrivare a vedere un pochino di luce

in fondo al tunnel ci vorrà molto tempo. Lo spieghiamo ai cittadini? Vista

la contrarietà del M5S alla trasformazione in Presidio Sanitario,

l’Amministrazione in carica ci dirà che cosa intende fare? Assegnerà quel

complesso a qualcuno? Lo metterà a bando? Sarebbe interessante saperlo

vista anche l’ultima trovata escogitata per assegnare, “nelle more di un

eventuale bando”, i locali di Via Guido Biagi a Casal Bernocchi. Va inoltre

sottolineato che l’esigenza di recuperare spazi al fine di garantire la

didattica in presenza non può essere ignorata dall’Amministrazione e l’ex

Oratorio San Tommaso, vista l’emergenza covid-19, potrebbe anche essere

utilizzato, almeno temporaneamente, a questo scopo. Siamo fortemente

preoccupati perchè temiamo che le audaci manovre ammantino promesse

elettorali a 5 stelle, forse troppo numerose o in conflitto fra loro, fatte

a comitati, associazioni e cittadini, sull’utilizzo dell’ex complesso San

Tommaso all’Infernetto. Non vorremmo che per l’ennesima volta, per

interessi legati alla imminente campagna elettorale, si paralizzi o si

strumentalizzi la riqualificazione e l’utilizzo trasparente di una

struttura sostanzialmente pubblica come l’ex Complesso San Tommaso

all’Infernetto.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

