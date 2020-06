SINISTRA ITALIANA X MUNICIPIO: ENNESIMO INCENDIO DOLOSO NEL PARCO PUBBLICO DELLA MADONNETTA, INCENDIATA LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONESALVIAMO IL PARCO DELLA MADONNETTA. UN SEGNALE INQUIETANTE SU CUI C’è TROPPOSILENZIO. COS’è CHE IMPEDISCE AL COMUNE DI ROMA E AL MUNICIPIO X DI INTERVENIRE? COSA C’è DIETRO QUESTO SILENZIO ISTITUZIONALE SU QUANTO AVVIENE DA ANNI IN QUEL PARCO PUBBLICO?

(AGENPARL) – sab 13 giugno 2020 Sinistra Italiana X Municipio: Ennesimo incendio doloso nel Parco pubblico

della Madonnetta, incendiata la sede dell’Associazione Salviamo il Parco

della Madonnetta. Un segnale inquietante su cui c’è troppo silenzio. Cos’è

che impedisce al Comune di Roma e al Municipio X di intervenire ? Cosa c’è

dietro questo silenzio istituzionale su quanto avviene da anni in quel

parco pubblico?

Sono più di venti gli incendi, praticamente tutti di origine dolosa, che

hanno distrutto quel che rimaneva in piedi all’interno del Parco pubblico

della Madonnetta ad Acilia. Pochi giorni fa, dopo un servizio della nota

trasmissione “le Iene”, addirittura è stato dato alle fiamme il casottino

in legno sede dell’Associazione Salviamo il Parco della Madonnetta, una

associazione di cittadini nata per difendere il Parco pubblico

dall’abbandono e dai pericoli di una possibile speculazione edilizia che

aleggia da anni su quegli ettari di verde pubblico. Non è un caso che, dopo

l’andata in onda del servizio televisivo, qualcuno abbia deciso di

incendiare la sede di quel piccolo ma grande presidio di cittadini

impegnati nel difendere un pezzo di verde pubblico della nostra città. Ciò

che fa gelare il sangue nelle vene è il silenzio delle Istituzioni. Comune

di Roma e Municipio X, nonostante quello che sta accadendo da anni in quel

Parco, sono praticamente assenti. Nessuna iniziativa concreta, nessuna

presa di posizione reale, nessuna proposta, solamente qualche sporadica e

retorica dichiarazione ma nulla di più. Perché? Perché questo disimpegno

delle istituzioni nonostante il M5S sia stato fra i promotori della celebre

delibera di iniziativa popolare su cui sono state raccolta 12.000 firme?

Perché il M5S ha bocciato in quattro e quattro otto la delibera di

iniziativa popolare senza predisporre null’altro? Perché la Giunta Raggi e

la Giunta di Pillo si sono ben guardate da mettere mano sulla spinosissima

vicenda del Parco della Madonnetta favorendo, con questo abbandono di

fatto, atti vandalici, incendi dolosi e intimidazioni come l’ultimo

incendio avvenuto pochi giorni fa? La Sindaca Raggi, che spesso viene nel

Municipio X e parla del Municipio X come esempio di buon governo locale,

insieme alla Presidente di Pillo, perché non si sono precipitate al Parco

appena saputa la notizia dell’incendio della sede dell’Associazione? Il

Parco, se non ci fosse stato questo presidio di cittadini, chissà cosa

sarebbe diventato in termini di abbandono e degrado. Il Parco, se non ci

fosse stato questo presidio di cittadini, sarebbe caduto nel dimenticatoio,

anche per le Istituzioni. La struttura del Centro Sportivo presente nel

Parco, una struttura che ricordiamo essere pubblica e cioè dei cittadini,

barbaramente vandalizzata e brutalmente sfregiata in ogni angolo, perché

non è stata presa in carico dall’Amministrazione che ha fatto del rapporto

diretto con i cittadini e della lotta agli sprechi un vanto? Ciò che accade

nel Parco della Madonnetta è la prova provata che gli interessi di qualche

potente sono più forti delle Istituzioni se queste ultime si comportano

timidamente e fanno passi indietro invece di andare avanti così come

promesso. Ciò che è accaduto poche ore fa ai danni di un’Associazione di

cittadini, dopo il servizio televisivo andato in onda, è il segno, la prova

provata, che dietro quel Parco aleggiano poderosi interessi che vogliono

nutrirsi di un bene pubblico come il Parco della Madonnetta. Il Comune di

Roma, il Municipio X, non possono rimanere in silenzio, comportarsi come

nulla fosse accaduto, come se il Parco nemmeno esistesse, devono

assolutamente intervenire con coraggio e determinazione. Ma non bastano le

dichiarazioni o i nastri di perimetrazione della Polizia Locale: serve un

intervento concreto per impedire che il Parco, un bene comune, finisca sul

piatto di portata per sfamare gli appetiti di chi vuole trasformarlo in

chissà cosa. Sta a tutti noi la responsabilità di non abbandonare i

cittadini che operano nell’Associazione Salviamo il Parco della Madonnetta,

di non lasciarli soli, di non permettere che anche questa esperienza si

disperda. Il Parco è solamente un bene comune, un bene pubblico, che deve

rimanere tale, che va salvaguardato e protetto da chi vorrebbe iniziare a

sversare cemento, da chi vorrebbe metterci le mani sopra per farlo

diventare di fatto proprietà privata. Difendere il Parco da tutto questo,

significa fare Resistenza civile.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

