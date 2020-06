SINISTRA ITALIANA X MUNICIPIO: DOPO AVERLO SBANDIERATO AI QUATTRO VENTI, MERCATO SOLIDALE CHIUSO ? SOSPESO? SARACINESCA SERRATA SENZA NEMMENO UN AVVISO O UN CARTELLO. IL CAMPIDOGLIO E IL MUNICIPIO X RISPONDANO RAPIDAMENTE.

(AGENPARL) – sab 13 giugno 2020 Era il Mercato Sociale ad Ostia Lido, non è il titolo di un film ma la

triste realtà. Dopo spot, annunci, inaugurazioni in pompa magna, articoli,

tv, foto, dichiarazioni, scontri in aula, retromarce sulle prestazioni

lavorative remunerate con pacchi di pasta e succhi di frutta, ecco come si

presenta oggi, sabato 13 Giugno, il Mercato Sociale, fiore all’occhiello

dell’amministrazione capitolina: Chiuso. Serrato. Non c’è nemmeno un

pezzetto di carta con un avviso, magari scritto a penna da Paolo Ferrara,

indicante orari e giorni di apertura e di chiusura. Non c’è alcun avviso

ufficiale di Roma Capitale contenente informazioni e quant’altro per

accedere ai servizi offerti dal Mercato Sociale. Anche il box ad uso

ufficio è desolatamente chiuso e desolatamente muto. Cala il sipario su

questa iniziativa tanto blandita dalla Sindaca e dall’Amministrazione

pentastellata tutta? Non lo sappiamo, nessuno lo sa, così come nessuno sa

nulla sulle donazioni dei generi alimentari fatte dai cittadini in favore

proprio di questa iniziativa di solidarietà. Abbiamo protocollato un

documento in Municipio per chiedere spiegazioni certe e rapide sui motivi

della chiusura, forse una sospensione temporanea, del Mercato Sociale.

Vogliamo sapere come mai Roma Capitale, viste le saracinesche abbassate

anche del box utilizzato come ufficio aperto al pubblico, non ha sentito il

dovere di affiggere cartelli ufficiali con avvisi e informazioni sul

servizio di solidarietà tanto promozionato e sbandierato urbi et orbi.

Vogliamo sapere inoltre come mai non è stato predisposto un rendiconto

ufficiale, un bilancio vero e proprio con tanto di entrate ed uscite,

sull’utilizzo delle donazioni di beni alimentari fatte dai cittadini.

Dall’Amministrazione che ha fatto della trasparenza un vanto ci aspettiamo,

quanto meno, chiarezza. Non si può fare campagna elettorale sulla pelle

delle persone più fragili per poi lasciarle appese una volta che i

riflettori si spengono e si sposta il set altrove. Tutto questo sarebbe

inaccettabile. Confidiamo nella risposta del Campidoglio e del

Municipio X, almeno

questa volta speriamo che il senso di responsabilità prevalga sulle

schermaglie politiche quotidiane,

.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

