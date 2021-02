(AGENPARL) – ven 19 febbraio 2021 Sinistra Italiana X Municipio: Dalla delegata alle periferie accuse non

circostanziate che colpiscono indistintamente tutti i sindacati degli

inquilini. Chi ha notizie di reato deve andare in Procura e non certo sui

social. Da una giornalista stimata, che tanto si è battuta e si batte

contro la criminalità, mai ci saremmo aspettati accuse generiche e

infamanti come quelle diffuse in queste ore. Cosa hanno da dire a riguardo

la Sindaca Raggi e l’Assessore Vivarelli?

“Migliaia di euro in questi anni sono finiti a sindacati, alcuni dei quali

hanno gestito il racket delle case popolari prendendo soldi per occupazioni

abusive in combutta con mafie locali“. Questa gravissima quanto generica

dichiarazione, pubblicata sui social dalla delegata alle periferie Federica

Angeli, nominata dalla Giunta Raggi a pochi mesi dal voto amministrativo,

ci lascia sgomenti. Innanzitutto chi ha una notizia di reato deve

rivolgersi alla Procura della Repubblica competente e non certo raccontarla

via social alimentando così nell’opinione pubblica sballati e sconsiderati

retropensieri. Inoltre chi ha una notizia di reato, per altro così grave in

quanto si parla di racket delle case popolari, non può permettersi di

renderla pubblica in modo generico e indistinto gettando copiosamente fango

su tutto e tutti. Addirittura rassicurare sull’anonimato di chi darà la

disdetta sulla quota del canone popolare destinata ai sindacati degli

inquilini è un modo allusivo per dire, senza dirlo esplicitamente, che gli

inquilini non debbono temere rappresaglie da parte delle sigle sindacali

nemmeno fossero famiglie mafiose. Le parole sono importanti e una

giornalista antimafia come Federica Angeli dovrebbe saperlo più che bene ed

è per questo che siamo sgomenti davanti a certe sue dichiarazioni. La

delegata alle periferie della Sindaca Raggi si rende conto che solamente

chi è regolarmente assegnatario di una casa popolare può conferire una

delega al sindacato? Perché affiancare in una stessa frase, in un

agghiacciante parallelo, i sindacati degli inquilini con il racket delle

case popolari? La delegata della Sindaca Raggi lo sa che le sue

dichiarazioni allusive, composte ad arte per poter accusare tutti senza

essere accusata da nessuno, sono un insulto verso chi la criminalità la

combatte davvero mettendo in prima linea donne e uomini così come fa

l’Unione Inquilini quotidianamente soprattutto ad Ostia e cioè un

