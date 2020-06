(AGENPARL) – dom 14 giugno 2020 Sinistra Italiana X Municipio: Da grillini a gamberetti. Chiusura varchi

pubblici lati Pontile. Si utilizza l’emergenza sanitaria per fare cento

passi indietro legittimando le prepotenze dei Concessionari. C’è un

problema di “monitoraggio” degli accessi ? la security presidi anche i

varchi al Pontile e permetta ai cittadini di raggiungere in sicurezza la

battigia. Ci vuole chiarezza e una cartellonistica idonea: dagli ingressi

degli Stabilimenti è possibile raggiungere la battigia anche ai fini della

balneazione, nessuna Ordinanza o regolamento regionale lo impedisce. Siamo

con il Comitato Mare X Tutti per dire chiaro e forte “riaprite, in

sicurezza, i varchi al Pontile”, sono un simbolo della riconquista di un

diritto dei cittadini: il libero e gratuito accesso al mare e alle spiagge

I varchi a mare realizzati dalla precedente amministrazione ai lati del

Pontile, per altro superando enormi resistenze dei soliti noti e cioè dei

“padroni” del mare e delle spiagge, sono stati chiusi visti i numerosi

accessi per raggiungere la battigia. Almeno sarebbe questa la motivazione

ufficiale fornita dal Municipio X. Raggiungere la battigia passando dal

lato Stabilimento Battistini e dal lato Stabilimento Elmi non sarà più

possibile. Innanzitutto ci chiediamo chi ha monitorato e verificato

ufficialmente la media dei passaggi attraverso i varchi del Pontile visto

che non c’è alcuna postazione della security e visto che i bagnini degli

stabilimenti in prossimità ai varchi stessi non possono svolgere

assolutamente questo genere di funzione. La Giunta di Pillo si è ritirata

in ascetico silenzio, non affronta il tema nemmeno sui social network e non

ha dato comunicazione ufficiale ai cittadini relativamente a questa

chiusura. Nemmeno Paolo Ferrara si è palesato al Pontile per fare video e

non c’è formalmente alcun documento pubblico relativo alla chiusura dei

varchi e quindi, almeno per il momento, non conosciamo l’impianto normativo

utilizzato per procedere all’ordine di chiusura. Non c’è un avviso, non c’è

un cartello, non c’è una indicazione. Nulla, solamente due transenne:

praticamente, da qua non si passa più. Quei due varchi, oltre ad essere

utili, rappresentano un simbolo perchè testimoniano la riconquista di un

diritto dei cittadini, quello di accedere liberamente e gratuitamente al

mare e alle spiagge. Chiuderli, non preservarli, significa calpestare

l’enorme valore simbolico che quei due piccoli varchi rappresentano.

L’Ordinanza

Stagionale 107 del 28 maggio 2020, firmata dalla Sindaca Raggi, permette ai

cittadini di raggiungere la battigia al fine di passeggiare e fare il

bagno, anche utilizzando gli ingressi degli Stabilimenti Balneari, senza

ovviamente dover pagare gabelle varie. L’Ordinanza però, essendo

praticamente un autentico “guazzabuglio”, è soggetta alla libera

interpretazione dei Concessionari che, come tutti possono ben immaginare,

nella quasi totalità dei casi impediscono ai cittadini l’accesso al fine di

raggiungere la battigia e cioè la famosa fascia di 5 metri di arenile

antistante la concessione. Del resto, l’unica indicazione che hanno gli

“stabilimentari”, così come il personale della security nelle spiagge

libere, è quella di “monitorare” gli accessi e non di impedirli in modo

discrezionale ma sul mare di Roma funziona così, “Stabilimento che vai,

legge che trovi”. Ci sorprende che l’Amministrazione della trasparenza,

della tutela dei beni comuni, dell’abbattimento del “lungomuro”, non abbia

trovato di meglio che far transennare le uniche due conquiste ottenute dai

cittadini in decenni di battaglie contro le prepotenze dei Concessionari.

Gli accessi vanno monitorati? Benissimo, utilizzando una piccola parte

delle risorse stanziate dalla Regione Lazio proprio per garantire in

sicurezza la libera fruizione degli arenili, si metta una postazione della

security anche ai lati del Pontile e si permetta ai cittadini di

raggiungere la battigia senza chiedere il permesso, 9 volte su 10 negato,

ai Concessionari. C’è un problema di assembramenti? Benissimo, si

recuperino gli 8 mila metri quadri su 12 mila, occupati abusivamente al

Battistini. Lo abbiamo stradenunciato in tutte le sedi istituzionali di

Roma Capitale e del Municipio X, i 2/3 dell’arenile occupato dallo

Stabilimento Battistini sono fuori concessione: basterebbe leggere l’atto

di concessione per averne contezza. C’è un problema di eccessiva presenza

di cittadini sugli arenili del tratto urbanizzato di Ostia Lido? Benissimo,

si bonifichi dai rifiuti la spiaggia libera ex Arca e si riconsegni alla

libera fruizione dei cittadini. Piuttosto che procedere in questa

direzione, l’Amministrazione a 5 Stella ha invece deciso di chiuderli

proprio i varchi pubblici posti ai lati del Pontile. Iniziamo così ad

assaggiare il PUA perché secondo la “rivoluzionaria” proposta tutte le

spiagge, sia libere che in concessione, finiranno sotto il controllo dei

concessionari d’ambito e quindi bisognerà chiedere il permesso a loro prima

di fare qualsiasi cosa, passeggiata sulla spiaggia compresa. Visto il passo

indietro di decenni, plasticizzato con la chiusura dei varchi al Pontile,

ci viene da dire che da “grillini” sono diventati “gamberetti”. Si utilizza

l’emergenza sanitaria per fare cento passi indietro legittimando, di fatto,

le prepotenze dei Concessionari. Presenteremo un documento in Municipio.

Chiediamo che vengano affissi dei cartelli con logo di Roma Capitale,

all’ingresso di ogni Stabilimento balneare, per informare i cittadini sul

diritto di accesso libero e gratuito al fine di raggiungere la battigia per

passeggiare e fare il bagno. Ad ogni modo una cosa è certa, ci batteremo

senza se e senza ma per la riapertura dei varchi al Pontile perché i

diritti dei cittadini non possono essere calpestati ulteriormente.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

