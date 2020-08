(AGENPARL) – sab 08 agosto 2020 Sinistra Italiana X Municipio: corsia ciclabile sul lungomare, mettere in

sicurezza il prima possibile tutti i posti auto riservati alle persone

diversamente abili, in particolare i due posteggi ricavati su Lungomare

Toscanelli intersezione Via Giuliano da Sangallo. Per il futuro, proviamo a

passare dallo slogan al pensiero collettivo magari coinvolgendo di più chi

di abbattimento delle barriere architettoniche ha fatto una ragione di vita.

Intanto abbiamo scoperto che la tanto annunciata “pista ciclabile” è in

realtà una “corsia ciclabile” in quanto è stata ricavata all’interno di una

corsia stradale. Le scoperte non finiscono qui. La “corsia ciclabile” così

disegnata sull’asfalto ammette il doppio senso di marcia mentre il “Decreto

Rilancio”, con la conseguente modifica del Codice della Strada, permette la

possibilità di realizzare corsie ciclabili all’interno di corsie stradali

con l’obbligo di mantenere lo stesso senso di marcia degli altri veicoli,

indicazione che nel caso della corsia ciclabile “grillina” non è

assolutamente rispettata visto il doppio senso di circolazione previsto per

biciclette e monopattini. C’è poi la scarsissima attenzione data alla

realizzazione degli stalli dedicati ai posti auto riservati alle persone

diversamente abili, in particolare i due parcheggi identificati su

Lungomare Toscanelli all’intersezione con Via Giuliano da Sangallo. L’Articolo

40 del Codice della Strada e l’Art. 149 del Regolamento prevedono, fra le

numerose prescrizioni, che “gli stalli di sosta riservati alle persone

invalide devono essere affiancati da uno spazio libero necessario per

consentire l’apertura dello sportello del veicolo nonchè la manovra di

entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l’accesso al

marciapiede”. Purtroppo, nel caso della corsia ciclabile tinteggiata di

fresco sull’asfalto, non c’è l’accesso diretto al marciapiede in quanto si

deve prima attraversare la corsia ciclabile e l’isola zebrata realizzata di

fianco al posto auto è larga circa 52 cm e non 130 cm così come prescrivono

le norme al fine di garantire la massima mobilità della sedia a ruote nelle

fasi di ingresso/uscita dal veicolo. Inoltre nella realizzazione degli

stalli dedicati al parcheggio per persone diversamente abili vanno tenute a

riferimento alcune raccomandazioni fra cui quella di evitare stalli nei

tratti di carreggiata con eccessiva curvatura in quanto la scarsa

visibilità e le velocità dei mezzi sul tratto in curva mettono a rischio

l’incolumità delle persone. Non sfuggirà che i due posti auto riservati,

realizzati subito dopo l’edificio dell’ex Ufficio Tecnico, intercettano sia

la curvatura impostata da chi proviene da Via Giuliano da Sangallo ed entra

su Lungomare Toscanelli sia il cambio di corsia che in quell’incrocio si

determina in quanto inizia lo spartitraffico. Un combinato disposto molto

pericoloso se si pensa che le auto in corsa sfioreranno le portiere delle

auto in sosta, in particolare di quelle parcheggiate proprio nei posteggi

dedicati alle persone diversamente abili. Mancano poi in prossimità degli

stalli le rampe di accesso al marciapiede così come la segnaletica

orizzontale e verticale, assolutamente indispensabile e la cui

realizzazione non è rimandabile a data da destinarsi. Chi deve accedere al

marciapiede una volta sceso dall’auto deve prima attraversare la corsia

ciclabile ed è quindi assolutamente necessario realizzare l’attraversamento

della stessa in sicurezza rendendolo visibile ai ciclisti con l’opportuna

segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo protocollato un documento in

Municipio e presso la Polizia Locale, un vero e proprio atto di diffida, al

fine di mettere quanto prima in sicurezza i due posti auto riservati alle

persone diversamente abili su Lungomare Toscanelli intersezione Via

Giuliano da Sangallo. Purtroppo da un’Amministrazione che sin dal primo

minuto di Governo del territorio ha messo i “tappi nelle orecchie” evitando

così di ascoltare, di dialogare, di confrontarsi, non è che ci possiamo

aspettare chissà cosa ma confidiamo almeno su un pochino di buon senso

perché, in questo caso, stiamo parlando di barriere architettoniche e di

abbattimento delle stesse. Non basta un colpo di pennello. Nelle grandi

trasformazioni urbane, nei progetti importanti che cambiano il volto di un

territorio, proviamo a passare dallo slogan al pensiero collettivo magari

coinvolgendo di più chi di abbattimento delle barriere architettoniche ha

fatto una ragione di vita.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

