(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Sinistra Italiana X Municipio: Affissi ad Ostia manifesti uso “inchino” dedicati ad un narcotrafficante, legato all’estrema destra, ucciso durante una esecuzione mafiosa. Silenzio dalle Istituzioni. Nessuno interviene, come se questo fosse normale. Combattere le mafie significa anche rimuovere tempestivamente i messaggi mafiosi dai muri di Roma. Chiederemo con forza a Roma Capitale di intervenire.

Negli ultimi giorni decine e decine di manifesti sono stati affissi dall’estrema destra per celebrare Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, un narcotrafficante legato all’estrema destra romana, ucciso qualche anno fa durante una vera e propria esecuzione mafiosa. I luoghi utilizzati per le affissioni sono sempre gli stessi, sono angoli “simbolo” della città utilizzati da sempre dall’estrema destra ad uso bacheca. Parliamo di Via delle Baleniere angolo Via Vasco de Gama così come di Via Giuliano da Sangallo angolo Corso Duca di Genova dove da giorni sono affissi indisturbati questi manifesti vergognosi. Dal Municipio X non esce un fiato, nessuno ha qualcosa da dire a riguardo, nemmeno una riflessione sulla ostentata celebrazione di un trafficante di droga. Nulla di nulla. Per il funerale di uno dei capi della famiglia Casamonica, con tanto di lancio di petali da un elicottero, ci fu giustamente una indignazione generale ma su queste affissioni nessuno ha nulla da dire, nessuno ritiene di dover intervenire. Cosa aspetta Roma Capitale per rimuovere quei manifesti ? Quanto ci vuole per intervenire ? Perché la Sindaca Raggi e la Presidente Di Pillo non dicono nulla a riguardo? Non parliamo di semplici affissioni abusive che invitano a comprare qualcosa o andare da qualche parte, parliamo di manifesti che impunemente celebrano un esponente della malavita legato all’estrema destra della Capitale e al traffico di droga. Una specie di “inchino” che non indigna nessuno. Non ci si può riempire la bocca con la “legalità” e poi fare spallucce davanti ad affissioni come quelle che celebrano Piscitelli. Maurizio Carrozzi non ha dubbi: “Roma è fatta di persone per bene che vivono e lavorano onestamente e che non meritano di essere trattati come spettatori muti costretti ad assistere ad una guerra tra bande criminali combattuta ora anche con manifesti affissi abusivamente per la città. Perché il Comune non interviene tempestivamente per la immediata rimozione? Qui non è in gioco il decoro urbano, qui è in gioco la dignità della città. Ma soprattutto è in gioco la battaglia per la legalità che si afferma anche con la rimozione tempestiva di messaggi mafiosi dai muri di Roma”. Nelle prossime ore chiederemo al Municipio X, a Roma Capitale e alla Polizia Locale di intervenire rapidamente per la rimozione di quei manifesti mafiosi affissi nel nostro Municipio.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

