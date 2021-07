(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Sinistra Italiana X Municipio: Ad Ostia un locale confiscato al clan mafioso Fasciani torna nella disponibilità dei cittadini. All’inaugurazione, presente il Presidente Zingaretti. Imbarazzante l’assenza delle Istituzioni Municipali e cittadine. La lotta alla criminalità viene prima di qualsiasi campagna elettorale.

A Ostia, nel Municipio X, l’unico sciolto per mafia, un locale confiscato al clan Fasciani è tornato nella disponibilità dei cittadini. Una bellissima notizia che avrebbe dovuto, in maniera trasversale, vedere l’esultanza di tutte le Istituzioni comprese quelle Municipali e cittadine. E invece no. La cerimonia di inaugurazione ha visto partecipi gli esponenti dell’IPAB Asilo Savoia, gli animatori della palestra della legalità realizzata al Porto di Roma, l’Assessore Regionale Troncarelli, il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e il nostro candidato Presidente Mario Falconi. Nessun rappresentante della Giunta Di Pillo e della Giunta Raggi ha presenziato all’inaugurazione di questi spazi sottratti alle mafie e tornati nella piena disponibilità dei cittadini. Il paradosso, per certi versi l’elemento che rende ulteriormente incomprensibile l’assenza di una rappresentanza Istituzionale Municipale e Capitolina all’inaugurazione di questo spazio, è che il M5S fa parte della maggioranza regionale che sostiene il Presidente Zingaretti. Ad ogni modo va detto con estrema chiarezza, queste assenze fanno accapponare la pelle. Nemmeno una dichiarazione pubblica o un semplice post su facebook e c’è da dire che alcuni di loro sono medaglia d’oro olimpica di post su facebook. L’Assenza delle Istituzioni locali e cittadine in momenti importanti come questo dove si riconsegna alla città uno spazio strappato alle mafie, per di più in un Municipio che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, è un autentico pugno nello stomaco. La lotta alla criminalità viene prima di qualsiasi schermaglia elettorale ma questo sembra non scalfire i grillini alla guida del Municipio X e della Capitale. Riempirsi la bocca con legalità serve a poco se poi gli esempi che vengono dati sono questi.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

🔊 Listen to this