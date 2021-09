(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 Sinistra Civica Ecologista: Presentata la lista di Sinistra Civica Ecologista del Municipio X. Sotto il segno dell’unità delle esperienze di Sinistra del nostro territorio, della discontinuità rispetto al passato, a sostegno di Mario Falconi e della coalizione di centrosinistra, vogliamo ridare voce e speranza a chi l’ha perduta.

Nasce anche nel nostro Municipio la lista di Sinistra Civica Ecologista, un’esperienza nata dall’unità delle forze politiche, ecologiste e associative della sinistra diffusa. Nel nostro territorio insieme ad Articolo 1, Liberare Roma, Sinistra per Roma, Sinistra Italiana, E’ Viva, anche il PSI è parte di questo importante cammino collettivo, una segnale molto importante che rafforza e da il senso plastico di quanto la nostra lista sia in grado di rappresentare in modo corale e unitario la sinistra diffusa, quella sinistra che per tanto, troppo tempo, si è sempre presentata ai cittadini in modo frammentato e disarticolato. Con Sinistra Civica Ecologista, sotto il segno dell’unità delle esperienze di Sinistra ed ecologiste del nostro territorio, della discontinuità rispetto al passato, a sostegno di Mario Falconi e della coalizione di centrosinistra, vogliamo ridare voce e speranza a chi l’ha perduta, vogliamo riconquistare quel punto di vista di parte utile ai cittadini, soprattutto a quelli più deboli. Il sostegno alla nostra lista è doppiamente utile. Primo perché siamo parte della coalizione progressista e quindi votare Sinistra Civica Ecologista significa sostenere Mario Falconi Presidente e Roberto Gualtieri Sindaco. Secondo perché abbiamo l’ambizione di spostare a Sinistra il cuore politico della coalizione. Il nostro Municipio ha bisogno di una Sinistra forte, con una decisa impronta ecologista, capace di riconquistare un punto di vista di parte utile ai cittadini ma soprattutto necessario ad arginare lo scivolamento conservatore, regressivo e reazionario in cui giorno dopo giorno sta precipitando la nostra comunità. Vogliamo tornare ad essere comunità, vogliamo tornare allo spirito di comunità e di condivisione anche nelle scelte, per contrastare l’individualismo, uno dei mali endemici della nostra società, un male che solo un vaccino di “Sinistra” può curare. Sono 22 le persone che, con capacità, esperienza, determinazione e impegno, conferiranno anima e sangue a questo ambizioso progetto politico municipale: Danilo Borrelli, Silvia Messina, Manuela Fuso, Ilaria dello Monaco, Alessandra di Primio, Giacinto Caramia, Marcello Proietti, Francesca Romana Trombaccia, Roberto Biagi, Paola Valeri, Michele di Lecce, Paolo Badii, Carlo Dario Martinelli, Anna Menotti, Claudia Trombini, Marco Possanzini, Sara Quintiliani, Eleonora Minita, Anna Napolitano, Luciano Frattarelli, Patrizia Andreangeli, Mario Celani. Anche nella corsa per il Campidoglio, a sostegno di Roberto Gualtieri, il nostro Municipio esprimerà delle candidature importanti nella lista cittadina di Sinistra Civica Ecologista, nello specifico saranno Marilena Grassadonia e Maurizio Carrozzi, due importanti personalità del nostro territorio che, con la forza e l’impegno che da sempre li contraddistingue, lanceranno il cuore oltre l’ostacolo per portare in Campidoglio una voce forte e decisa di Sinistra. Con Sinistra Civica Ecologista, riparte finalmente un cammino collettivo utile a tutti e tutte ma soprattutto a chi oggi non ce la fa.

Marco Possanzini, per Sinistra Civica Ecologista

