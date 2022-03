(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 Sinistra Civica Ecologista Municipio X : In Piazza per la Pace, contro ogni guerra. Non c’è altra strada che quella del disarmo, della smilitarizzazione dell’area di guerra, del ruolo centrale dell’Europa nel percorso di pace. Ci vediamo in Piazza della Repubblica per muoverci insieme verso Piazza San Giovanni.

Le azioni militari offensive della Russia ai danni dell’Ucraina, oltre a violare la Carta delle Nazioni Unite, stanno determinando scenari angoscianti che mettono in pericolo la sicurezza globale. Chi pensa che il conflitto riguardi solamente “gli altri” sbaglia ed anche di grosso. E’ necessario attivarci da subito per chiedere a gran voce un immediato cessate il fuoco e per la convocazione di un negoziato di pace multilaterale. Serve un piano concreto di disarmo e smilitarizzazione dell’area, necessario per poter arrivare alla definizione di uno status di neutralità dell’Ucraina. E’ di fondamentale importanza impedire che le formazioni politiche e paramilitari di estrema destra ucraine possano condizionare ancora una volta il percorso verso la pace così come già accaduto per quanto riguarda la mancata applicazione degli accordi di Minsk. Serve, oggi più che mai, un ruolo centrale e forte dell’Unione Europea. Oggi come non mai il ruolo della UE può e deve essere decisivo. Non dimentichiamo mai che la guerra in corso trova fra le sue molteplici cause anche l’interferenza della Russia nei processi democratici nei paesi europei, minando la coesione stessa dell’Unione Europea. Abbiamo assistito a campagne di disinformazione, enormi finanziamenti occulti a partiti e personaggi della destra Europea, ed anche italiana, che hanno fatto del nazionalismo e dell’anti europeismo una bandiera distintiva. Per raggiungere la pace non c’è altra strada che quella del disarmo, della smilitarizzazione dell’area di guerra, del ruolo centrale dell’Europa. Nell’era delle armi nucleari, della distruzione di massa, è impensabile percorrere la difficile strada verso la pace alimentando la guerra. Per questo ribadiamo con forza il nostro no assoluto all’invio di armi in Ucraina, per questo chiediamo che si rispetti l’Articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, per questo oggi torneremo in Piazza insieme a migliaia di persone.

Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma X – Sinistra Italiana