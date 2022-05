(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Sinistra Civica Ecologista Municipio X: Falsificare carta intestata, protocollo e firma dell’Assessore è un fatto inquietante quanto grave, soprattutto in un Municipio sciolto per mafia. Massima solidarietà all’Assessore Prodon la quale ha prontamente denunciato alle autorità l’accaduto.

Una lettera, un logo istituzionale, la firma dell’Assessore, tutto falso. Recapitare una lettera ad un cittadino falsificando la carta intestata, il protocollo e la firma dell’Assessore è un fatto grave quanto inquietante su cui deve essere fatta piena luce. Soprattutto nel Municipio X di Roma Capitale, quello che fu sciolto per mafia tanto per capirci. Massima solidarietà all’Assessore Valentina Prodon la quale senza esitazione ha denunciato immediatamente alle autorità competenti quanto avvenuto. Oltre all’intimazione inverosimile, visto che la competenza è degli uffici amministrativi e non certo di un Assessore, rimane l’inquietudine determinata dal gravissimo accadimento che non può essere derubricato come fosse uno scherzo di un buontempone. Non possiamo dimenticare la stagione che abbiamo alle spalle, quella dello scioglimento per mafia tanto per essere chiari. Chi ha inviato questa lettera falsa, con tanto di firma falsa dell’Assessore, cosa sperava di ottenere? cosa voleva determinare?. Le autorità competenti sono in campo e svolgeranno tutte le indagini del caso, nel frattempo ribadiamo la nostra solidarietà all’Assessore Prondon.

