(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 La Ferratella nasce come quartiere modello e per questo ricco di spazi verdi. Negli ultimi anni,invece, è stato dimenticato, nel più completo abbandono. È quanto affermano i candidati di Sinistra Civica Ecologista Roberta Agostini capolista al comune di Roma Andrea Gargano e Ilaria Gatto nel municipio IX – Il manto stradale e’ divelto, addirittura nella parte finale di via Cesare Pavese c’è un tratto di strada interdetto alle auto, ormai da diversi mesi, perché insiste una buca pericolosa per i veicoli in transito. Strisce pedonali assenti soprattutto mentre vicinanze dei due plessi scolastici, cumuli di spazzatura nelle strade adiacenti alla via Cesare Pavese. Per non parlare poi delle aree verdi incolte. Delle aree giochi per i più piccoli ricoperte da spazzatura ed erbacce. Il parco di Via Elio Vittorini dedicato alla donne vittime di violenza ed inaugurato nella passata consiliatura di centro sinistra è ormai terra di nessuno. Pensiamo, concludono i tre candidati, che sia necessario riprendere ad amministrare seriamente e concretamente Roma ed i suoi Municipi, realizzare progetti condivisi ed ecosostenibili, in coworking tra pubblico e realtà territoriali, soprattutto per la gestione delle aree verdi.

