(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Era il lontano 2013 quando si avviarono i lavori per la restaurazione del “Casale della Massima” in Via Alfonso Gatto al Laurentino, lavori per un valore di 800 mila euro del Programma di Recupero Urbano. A quasi vent’anni di distanza versa tutto in stato di degrado ed abbandono. È quanto denunciano i candidati di Sinistra Civica Ecologista Roberta Agostini capolista al Comune di Roma, Andrea Gargano e Ilaria Gatto candidati nel Municipio IX – è inaccettabile, già dal 1999 “il Casale della Massima” è stato assegnato all’Ente Roma Natura per realizzare il programma “le Case del Parco” che prevedeva la predisposizione di un Museo incentrato sulla riserva naturale Laurentino Acqua Acetosa con l’esposizione dei reperti ritrovati nell’adiacente sito archeologico e la sala matrimoni del Municipio. Il Casale nel 2013 fu riconsegnato al Dipartimento Patrimonio ed iniziarono gli interventi di riqualificazione. Ma già nel 2017 il Consiglio di Quartiere del Laurentino Fonte Ostiense aveva segnalato che l’immobile era stato “ristrutturato ed abbandonato”. Nel 2015, prosegue Gargano, approvammo una risoluzione in Municipio dove si chiedeva che si istituisse definitivamente, nei 273 ettari della Riserva Naturale Laurentino-Acqua Acetosa, il parco Archeologico e di renderlo fruibile ai visitatori integrandolo alla Riserva Naturale, poiché nel 1976 furono rinvenuti importanti presenze archeologiche ed il villaggio e la vicina necropoli furono protetti con l’istituzione della “zona archeologica” dell’Acqua Acetosa. Già allora chiedevamo di utilizzare i due casali, quello della Massima e l’ex Vaccheria del Castellaccio anch’essa già ristrutturata, come sedi del parco e museo espositivo per i reperti archeologici. Pensiamo, concludono i tre candidati, che non sia più rinviabile tale operazione, che porterebbe lustro ad un quartiere periferico. Inoltre si potrebbero creare nuove opportunità occupazionali facendo gestire alcune attività ludico-culturali a cooperative del territorio di giovani disoccupati o ad over 50 che hanno perso il lavoro e quindi difficilmente ricollocabili. Roma ha bisogno di rinascere.

🔊 Listen to this