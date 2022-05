(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA: DOMENICA 29 MAGGIO KERMESSE VERSO LE POLITICHE E REGIONALI

Roma, 23 maggio 2022 – “Il gruppo capitolino di Sinistra Civica Ecologista lancia ‘Alternativa Comune’, la rete rossoverde, un passo importante verso le prossime scadenze elettorali. Domenica 29 maggio dalle ore 9.30 presso Largo Venue a Roma in via Biordo Michelotti 2 si terrà la kermesse di presentazione del progetto con personalità di rilievo e gli attivisti dai territori. Interverranno ai lavori Nicola Zingaretti, Massimiliano Smeriglio, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Elly Schlein, Andrea Catarci, Emily Clancy, Massimo Zedda, Michela Cicculli, Amedeo Ciaccheri, Sandro Luparelli e Loredana De Petris. Obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere in rete le esperienze civiche ecologiste e della sinistra diffusa e di restituire visibilità in previsione delle elezioni politiche e regionali, dando forza all’alleanza progressista e al campo largo. Mobilitazioni contro la guerra, la transizione ecologica, il femminismo, il ruolo delle città solidali saranno i temi principali affrontati nei panel”.

Così in una nota il gruppo di Sinistra Civica Ecologista in Campidoglio.

