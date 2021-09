(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 La durissima condanna inflitta a Mimmo Lucano ci racconta di un paese dove il fossato fra legalità e giustizia è sempre più profondo. Addirittura la condanna di primo grado è doppia rispetto alla richiesta formulata dall’accusa, un caso più unico che raro soprattutto in un paese dove i potenti non pagano quasi mai e solamente ai criminali più efferati vengono comminate condanne superiori ai dieci anni. Leggeremo le motivazioni della sentenza di primo grado ma non si può negare che, allo stato dei fatti, rischia meno un mafioso oppure un assassino rispetto a chi si è messo a disposizione per accogliere e sostenere chi soffre, chi è emarginato. Non possiamo rimanere silenti davanti ad una ingiustizia di questa proporzione. In un paese dove il fossato fra legalità e giustizia è sempre più profondo, sono le Istituzioni a dover colmare “certe distanze” attraverso prese di posizione nette e senza sbavature. Il primo atto che presenteremo in Aula “Massimo di Somma”, come Sinistra Civica Ecologista del X Municipio di Roma Capitale, sarà una Mozione rivolta al Presidente del Municipio e alla Giunta Municipale per chiedere un formale impegno al fine di ottenere quanto prima il conferimento della cittadinanza onoraria per Mimmo Lucano. Ma non basta. Serve avviare una profonda riflessione su cosa significa non avere una residenza anagrafica, su cosa significa rimanere mesi e mesi senza una residenza anagrafica sebbene di comodo come la residenza Modesta Valenti, su cosa significa perdere la residenza a seguito di uno sfratto o di uno sgombero e finire nel limbo oscuro dei “senza diritti”. Senza residenza anagrafica non c’è un pieno riconoscimento dei diritti ed anche percepire il reddito di cittadinanza diventa impossibile. Spesso non ci si rende conto di quante persone, dalla sera alla mattina, si ritrovano senza poter godere dei diritti fondamentali solamente perchè hanno perduto la residenza oppure non riescono ad ottenerla. Su questo fronte serve un impegno istituzionale importante perchè chi soffre non ha tempo a disposizione ed ha bisogno di soluzioni tempestive. L’articolo 43 del codice civile stabilisce che “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Conseguentemente non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura di un alloggio ma, nonostante questo, il legislatore negli anni ha escluso dall’anagrafe specifici gruppi sociali con finalità “punitive” (i richiedenti asilo con il primo Decreto Sicurezza oppure con l’art. 5 del “Piano Casa” del 2014 nato per contrastare le occupazioni abusive sono state issate delle barriere a migliaia di persone impossibilitate a dimostrare presso gli uffici dell’anagrafe un titolo di possesso dell’immobile ritenuto valido).

Per le persone straniere la situazione è ancora più disarmante. Non avere la residenza anagrafica significa non avere il medico di base, non aver diritto alla mensa scolastica e al bonus libri dei propri figli, impossibilità ad accedere ai sussidi, ai buoni spesa, al mercato solidale, non poter esercitare il diritto di voto, non poter rinnovare il permesso di soggiorno, non poter richiedere il reddito di cittadinanza e tanto altro ancora. L’iscrizione anagrafica senza difficoltà, quindi avere la possibilità per tutti e tutte di esercitare i diritti fondamentali, deve essere una priorità. Porteremo questo importante tema all’attenzione delle Istituzioni.

Marco Possanzini, Sinistra Civica Ecologista

