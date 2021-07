(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 SINDACO FERRARA INCONTRA MAX PEZZALI E CLAUDIO CECCHETTO. AL CANTANTE: “GRAZIE PER AVERCI FATTO RIVIVERE MAGICA ATMOSFERA ANNI ’90”. DAL LEADER 883 OMAGGIO A FERRARA, “CITTÀ SPLENDIDA”

Ferrara, 9 lug – Incontro pre concerto tra il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e il cantante Max Pezzali, questa sera sul palco del Ferrara Summer Festival per la sua seconda data in città, dopo quella di ieri sera. Fabbri si è congratulato con il cantante e lo ha ringraziato per la sua presenza a Ferrara:

”Sei un’icona per generazioni, è una grande emozione incontrarti, grazie di averci fatto rivivere la magica atmosfera dei mitici anni ’90”, ha detto il primo cittadino all’artista. Pezzali ha lasciato un ricordo con la dedica: “Ai ragazzi della splendida Ferrara, un abbraccio”. Il sindaco questa sera ha incontrato anche il noto talent scout Claudio Cecchetto: “Uno straordinario scopritore di talenti. Bellissimo averti qui”, ha detto.

