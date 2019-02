(agenparl) – fermo gio 21 febbraio 2019

Sindaco e Preside hanno portato il saluto agli alunni della Betti nella nuova sede di via Mario

Sorpresa questa mattina per il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che, arrivato nella nuova sede della scuola media Betti in via Mario per portare il saluto agli alunni, è stato accolto da uno striscione realizzato dagli stessi ragazzi con su scritto “Grazie Sindaco dagli alunni della Ugo Betti”.

Un momento emozionante con cui i giovani hanno voluto esprimere la loro gratitudine nei confronti del primo cittadino di Fermo, così come alcuni di loro hanno avuto modo di dire direttamente, a nome dei loro compagni.

Il Sindaco nell’aprire l’incontro ha detto di voler ringraziare prima di tutto loro, i ragazzi, per aver reso questo passaggio nella nuova scuola più facile, così come ha voluto dire grazie al Personale della Scuola, alla Dirigente, ai docenti e alle famiglie per la loro collaborazione, oltre a ringraziare gli studenti per la bellissima sorpresa e per lo striscione che ha particolarmente gradito, un momento che rimarrà per sempre.

Nel suo intervento la Dirigente Scolastica Marinella Corallini ha voluto ringraziare il Sindaco Calcinaro per quanto fatto, per una sede accogliente e spaziosa che sta raccogliendo continui apprezzamenti, con gli alunni che possono stare tutti insieme.

Anche gli alunni hanno voluto esprimere il loro grazie e la loro ammirazione per la nuova sede: in rappresentanza delle varie classi alcuni di loro hanno infatti ringraziato per l’accoglienza nella nuova scuola e per averla realizzata in poco tempo.

Un breve ma sentito momento, subito dopo la ricreazione, nell’ampio spazio centrale della scuola, che ha visto gli alunni della Betti con i loro insegnanti applaudire e dire sinceramente grazie, per una nuova sede nella quale le lezioni hanno preso ufficialmente appena quattro giorni fa, lunedì 18 febbraio, ma nella quale proprio i protagonisti si dicono già pienamente a loro agio.