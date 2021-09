(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Foto: https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie/index.php/294474

FOTONOTIZIA

Sindaco e assessore Tolio in visita al Farina per il saluto alle scuole paritarie

Dopo la visita di ieri ad alcune scuole statali della città, il sindaco Francesco Rucco e l’assessore all’istruzione Cristina Tolio si sono recati oggi all’istituto Farina, in via IV Novembre, per portare il saluto dell’amministrazione anche agli alunni e al personale delle scuole paritarie.

Erano presenti anche il consigliere comunale Ivan Danchielli, il dirigente scolastico, le suore dell’istituto e il personale docente in servizio.

All’istituto omnicomprensivo Farina si trovano le scuole paritarie dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Gli amministratori si sono recati nei cortili di ogni scuola per il saluto agli alunni e docenti presenti.

Sindaco e assessore hanno espresso il loro buon augurio per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22, ringraziando gliinsegnanti, i dirigenti e il personale delle scuole paritarie per l’impegno profuso per garantire il ritorno in classe in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente. Unomaggio particolare è stato rivolto all’istituto di via IV Novembre per la lunga tradizione e professionalità.

