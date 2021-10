(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 SINDACI, CAPPELLACCI(FI): DA ANCI PROPOSTE DI BUON SENSO, PARLAMENTO RESTITUISCA DIGNITA’ A PRIMI CITTADINI

“Sono proposte di buon senso, che meritano il sostegno della Camera e del Senato”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, interviene sugli emendamenti suggeriti dall’ANCI alle proposte di legge N. 2310, 2266, 2361, 2245, 2346, 2393, attualmente in esame al Senato. “Negli anni – evidenzia Cappellacci- il ruolo di sindaco, di primo riferimento della comunità nel territorio da un lato è diventato sempre più impegnativo, dall’altro è stato svilito a quello di martire o capro espiatorio. E’ anzitutto un impegno a tempo pieno, che come tale deve essere riconosciuto anche dal punto di vista assicurativo. Se chi si candida vede sacrificata la propria vita professionale, il rischio è che ci sia una sorta di selezione verso il basso e che solo le figure meno preparate si presentino per amministrare un qualsiasi comune del territorio nazionale oppure che non si presenti nessuno. Occorre inoltre rivedere un regime delle responsabilità assolutamente sproporzionato rispetto alle funzioni che effettivamente possono essere esercitate da un amministratore locale insieme ad altri paletti che sembrano essere concepiti solo come un ostacolo a chi è portatore di consenso popolare: la ‘rosa’ dei casi di incandidabilità è uno di questi e il limite al terzo mandato ha poco senso per i comuni più piccoli. Occorre inoltre archiviare quelle disposizioni che, in spregio alla presunzione di non colpevolezza, impongono conseguenze gravissime in assenza di una sentenza definitiva. La sospensione della carica è di fatto una pena senza che neppure la giustizia abbia fatto il suo corso e, nei casi in cui poi il sindaco risulta innocente, diventa un irreparabile danno al normale funzionamento della democrazia oltre che alla persona interessata. Confidiamo che su tutti questi punti si possa trovare un’amplissima condivisione con tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento e siamo pronti – ha concluso Cappellacci- a fare la nostra parte”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this