(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 IL TREDICESIMO SEGNO /gloria e miseria dell’Astrologia

di SILVANO FUSO

Fefè Editore

pagg. 160 – illustr. – € 12 – 2020

In libreria il 23 settembre

Il 13° segno dello Zodiaco esIste davvero ma si è deciso ufficialmente di trascurarlo: esempio principe di come l’astrologia non sia “scienza” affidabile.

Fino alla rivoluzione scientifica seicentesca astrologia e astronomia praticamente coincidevano e ad entrambe si dedicavano serissimi e preparatissimi studiosi. poi le loro strade si allontanarono irrimediabilmente: l’astronomia divenne una scienza rigorosa, l’astrologia una semplice superstizione o una pseudoscienza. Questo libro spiega perché, malgrado tutto ciò, l’astrologia goda ancora oggi di tanto consenso.

SILVANO FUSO vive a Genova, ha studiato alla normale di Pisa eall’università di Genova. Laureato in chimica e dottoredi ricerca in scienze chimiche. Si occupa di didatticae divulgazione scientifica. È noto saggista perCarocci, Dedalo, Franco Angeli, Castelvecchi, Armando Editore. È membro del comitato di redazione della rivista della società chimica Italiana e del consiglio scientifico del festival della scienza di Genova. È socio del CIcap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze).

