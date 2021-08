(AGENPARL) – Roma, 29 ago 2021 – “Il centrodestra ha scelto per Siena un candidato di Siena, un imprenditore del vino, orgoglioso della sua squadra e della sua città. La sinistra invece candida il segretario del partito che ha distrutto storia e patrimonio del MPS e, per la vergogna, si presenta senza il simbolo del PD. Lunedì 6 settembre tornerò in città, presentando la proposta della Lega per il rilancio di MPS e per ribadire i no alla svendita, a migliaia di licenziamenti e alla chiusura di centinaia di sportelli”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

