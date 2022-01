(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Sicurezza stradale: Gariglio (Pd), via libera Camera a Piano nazionale

“Ogni anno sulle strade del nostro Paese perdono la vita 3mila persone. Il Piano nazionale sulla sicurezza stradale, presentato dal governo e su cui la commissione Trasporti della Camera ha dato parere favorevole all’unanimità, rappresenta uno strumento imprescindibile per fermare questa strage. Interventi di prevenzione ed educazione stradale, soprattutto verso i giovani, sono le azioni prioritarie da portare avanti, stigmatizzando la pericolosità delle abitudini scorrette al volante. Vanno inoltre rafforzate le misure di sicurezza nei confronti dei soggetti vulnerabili come i pedoni, va ridotta ove possibile la velocità nei centri urbani e promossa una mobilità sostenibile con minori auto private ed un trasporto pubblico maggiormente efficiente”.

Lo dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio e relatore del provvedimento al quale la Camera ha dato il via libera oggi.

Roma, 10 dicembre 2021

