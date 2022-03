(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Quella tragica ed indimenticabile notte di novembre 2019 abbiamo perso tre valorosi uomini, tre amati membri della grande famiglia dei Vigili del Fuoco . Sono qui per testimoniare che il sacrificio di Matteo Gastaldo, che perse la vita a Quargnento coi colleghi Antonino Candido e Marco Triches, non è stato vano, perché il loro senso del dovere resterà impresso nella nostra memoria. Siamo qui per testimoniare la vicinanza del Ministero dell’Interno e di tutte le istituzioni del Paese alle famiglie, ai loro cari, alla loro comunità. Una vicinanza concreta, testimoniata anche dal fatto che il Ministero dell’Interno sì è costituito parte civile nel processo ai responsabili di quei tragici fatti. Ai colleghi di Matteo che sono qui a Gavi, il suo comune che oggi gli dedica un giardino, voglio dire grazie, ancora una volta, per tutto ciò che fate in ogni situazione di emergenza, per salvare vite; quello che fa ogni singolo Vigile del Fuoco, ogni giorno, senza risparmio”

È quanto ha dichiarato il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia partecipando a Gavi (AL) alla cerimonia di intitolazione dei giardini comunali al vigile del fuoco Matteo Gastaldi, perito nello scoppio di Quargnento con due colleghi nel 2019.

