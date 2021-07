(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Sicurezza: Perego (FI), taser importante forma di deterrenza

“Si è conclusa positivamente la sperimentazione dei Taser per le nostre Forze dell’Ordine. 4.500 operatori potranno presto impiegare questo strumento tanto atteso che garantisce un’importante forma di deterrenza e favorisce regole di ingaggio più efficaci per la risoluzione delle minacce”. Così in una nota Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this