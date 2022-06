(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 SICUREZZA: PEREGO (FI), POLITICA INTERVENGA PER STRONCARE ODIOSI EPISODI VIOLENTI

“L’ennesimo episodio di violenza, questa volta a danno di alcune ragazze che rientravano in treno da Gardaland, obbliga la politica a prendere seri provvedimenti per stroncare alla radice questi odiosi episodi. Dobbiamo accompagnare alla repressione dei crimini, per cui le nostre Forze dell’Ordine fanno quotidianamente un lavoro straordinario, politiche anti degrado sociale. È vergognoso che nel 2022 un gruppo di adolescenti siano aggredite su un treno”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Matteo Perego.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this