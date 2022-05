(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Sicurezza: Molteni, dal 16/5 taser a Verona, Livorno, Lucca, Massa, L’Aquila, Ancona, Campobasso

“Prosegue in modo serrato il cronoprogramma per la dotazione del taser alle Forze di Polizia: lunedì 16 maggio sarà la volta di Verona, Livorno, Lucca, Massa, L’Aquila, Ancona e Campobasso. Sale così a 33 il numero delle città italiane in cui la pistola a impulsi elettrici è nella dotazione effettiva di donne e uomini in divisa”. Così il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che sottolinea: “Il taser è in dotazione ai reparti di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, opportunamente formati, che sono deputati ai servizi di prevenzione, controllo del territorio e pronto intervento. Verrà inoltre implementato anche per tutte le specialità della Polizia di Stato. La pistola a impulsi elettrici – conclude – è un mezzo di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza”.

