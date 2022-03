(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 SICUREZZA. LEGA: “POCHI VIGILI PER COLPA DELLA GIUNTA PIZZAROTTI”

“La colpa dell’esiguo numero di agenti di polizia locale a Parma è della Giunta Pizzarotti”. A dichiararlo sono i consiglieri del Gruppo Lega nel Consiglio comunale di Parma replicando alle ultime affermazioni rilasciate dall’Assessore comunale Cristiano Casa sul tema della sicurezza in città.

“Il problema esiste a Parma perché nel 2015, durante il primo mandato di Pizzarotti con Casa già assessore alla sicurezza, il contingente è stato ridotto all’osso.

Nel 2019, lo sblocco del ‘turn over’ anche grazie a Matteo Salvini Ministro dell’Interno, ha consentito i rimpiazzi delle piante organiche già in essere. Quindi non c’è responsabilità dello Stato ma del Comune di Parma che, sottovalutando le problematiche di sicurezza della città, non diede priorità alla possibilità di aumentare il personale del Corpo di Polizia locale. Anche questo fa parte dell’assoluta assenza di programmazione che ha caratterizzato l’amministrazione pizzarottiana. Ma al di là di questo piagnisteo, non hanno nessuna credibilità nemmeno i buoni propositi solo adesso declamati dall’ amministrazione comunale uscente in tema di sicurezza.

Chi parla ora di vigile di quartiere, compreso il candidato del patto delle poltrone tra pizzarottiani e PD Michele Guerra, contraddice il proprio pregresso percorso amministrativo nel quale quei presidi sono stati prima soppressi e poi bocciati come inutili a fronte delle richieste di ripristinarli da parte della Lega. Stessa cosa per il regolamento che va a limitare i negozi etnici, che noi chiediamo dal 2017 quando iniziò la consiliatura oramai in scadenza.

Ma come può essere affidabile per i commercianti chi li ha multati per le chiusure durante l’ultimo picco dell’epidemia di covid? – hanno concluso i leghisti – Le multe vanno fatte a chi disturba non a chi è costretto a tenere chiuso il proprio esercizio per mancanza di clientela con sanzioni elevate evidentemente solo per rimpinguare le casse comunali”.

“Dopo più di un anno che la Lega lo aveva chiesto, la Giunta Pizzarotti si è decisa a potenziare la sorveglianza dei social network pere prevenire bullismo e baby gang. È comunque troppo tardi se consideriamo tutto quello che è successo a Parma tra risse, rapine e altri reati commessi da giovanissimi a Parma – ha aggiunto il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega Fabio Rainieri – Come Gruppo Lega in Regione avevamo presentato una interrogazione a mia prima firma con quella specifica richiesta nel febbraio del 2021. La Giunta regionale del PD che ora si allea con Pizzarotti per candidare Michele Guerra ci rispose che la sorveglianza sui reati non è di sua competenza ma esclusivamente delle forze dell’ordine – ha concluso Rainieri – Per chi sta in quella coalizione tra ritardi e dinieghi la sicurezza non è mai una priorità”.