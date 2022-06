(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 SICUREZZA FONDO VALLE SABATO, IANNACE: INSTALLEREMO I RILEVATORI DI VELOCITÀ

“La fondo Valle Sabato è una priorità dell’amministrazione provinciale guidata da Nino Lombardi. Nei prossimi giorni terremo un incontro con il sindaco di Benevento Mastella e quello di Ceppaloni De Blasio per definire una linea d’azione comune al fine di un adeguamento concreto dell’arteria e della sua messa in sicurezza”. A dirlo il consigliere provinciale delegato alle Infrastrutture e sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace all’indomani dell’ennesimo incidente che ha causato anche un morto lungo la provinciale che da Benevento conduce ad Avellino attraverso lo Stretto di Barba. “È una strada che la maggioranza degli automobilisti purtroppo percorre ad una velocità troppo elevata rispetto alle possibilità della stessa. Ci sono inoltre lungo l’arteria centri urbani e spesso la velocità delle auto mette a rischio anche pedoni e famiglie, ora è giunto il momento di intervenire perchè la strada così messa è troppo pericolosa”, prosegue Iannace. “A Casale Maccabei faremo degli interventi ma bisogna metterla in sicurezza in tutto il tratto anche con sistemi di rilevamento della velocità che obblighino gli automobilisti a percorrere la provinciali ad una corretta andatura”, conclude Iannace.

