(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Sicurezza. Drago (FdI): Lamorgese faccia chiarezza su Cittadella Polizia di Catania. Cittadini attendono da 16 e ora rischiano di perdere i fondi stanziati

“Ho presentato un’interrogazione al ministro Lamorgese sulla costruzione del nuovo Centro polifunzionale della Polizia di Stato che la città di Catania attende da 16 anni”.

Così la senatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago.

“E’ dal 2006, infatti, – continua la senatrice di FdI – che si trascina il progetto della costruzione della nuova Cittadella, che risolverebbe il problema delle numerose e costose articolazioni in cui si trova costretto a distribuirsi il personale della Polizia. In tutto 14 sedi molte delle quali inagibili, inadeguate, fatiscenti e oltremodo costose visto che si aggira a quasi 3 milioni di euro la spesa annua complessiva per il loro mantenimento. Risorse che quindi potrebbero essere risparmiate. Purtroppo, il progetto comunale del 2006 ha riscontrato un serio stallo a causa della non edificabilità dell’area sulla quale sarebbe dovuta sorgere la Cittadella. Da allora non si è avuta più alcuna notizia e adesso c’è il rischio di perdere i finanziamenti destinati alla realizzazione di questa struttura che, invece, consentirebbe di rispondere a quelle esigenze di ordine e sicurezza di cui necessita il territorio catanese”.

“In tal senso potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di utilizzare la nuova area assegnata dell’ex Ospedale Ferrarotto, riconvertita per le esigenze sia della Polizia di Stato che dell’Arma dei Carabinieri presenti in territorio catanese. Una struttura unica che così consentirebbe finalmente dopo 16 anni di realizzare quel Centro polifunzionale che i catanesi da troppo tempo attendono e che rappresenterebbe un sicuro presidio contro la criminalità” conclude la senatrice Drago.

